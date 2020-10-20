Посадовців «Київтеплоенерго» та охоронної фірми судитимуть за розкрадання 44 млн грн



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Завдані збитки оцінюються в 44 млн грн

Приватне підприємство отримало від «Київтеплоенерго» кошти на охорону об'єктів, але послуги не надало

Київською місцевою прокуратурою № 6 завершено досудове розслідування стосовно директора приватного підприємства та службової особи комунального підприємства «Київтеплоенерго», діяльність яких завдала державі збитків на суму майже 44 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що у 2019 році посадові особи «Київтеплоенерго» уклали з приватним підприємством договір про надання охоронних послуг об'єктів, розташованих на території Києва.

У подальшому на підставі затверджених актів надання послуг комунальне підприємство перерахувало на рахунки приватного підприємства понад 40 млн гривень бюджетних коштів.

Однак, як встановлено досудовим розслідуванням, виконавцем не надано охоронних послуг на загальну суму майже 44 млн гривень, що підтверджується висновками експертиз.

Наразі обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 367 КК України (неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки) скеровано до Печерського районного суду для розгляду по суті.

За вчинене підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, прокуратурою пред’явлено позов про стягнення з підозрюваних на користь територіальної громади Києва заподіяних збитків.