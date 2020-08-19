Київ за 18,5 млн грн відремонтує фільтри на сміттєспалювальному заводі



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Триває модернізація сміттєспалювального заводу «Енергія»

Ремонт фільтрів дозволяє покращити рівень очищення димових газів

Комунальне підприємство «Київтепленерго» цього року повністю виконає програму ремонту електричних фільтрів на сміттєспалювальному заводі «Енергія», який переробляє в теплоенергію чверть твердих побутових відходів Києва. Ремонт усіх чотирьох електрофільтрів дозволяє покращити рівень очищення димових газів. Також цього року місто має намір розпочати оснащення заводу системою хімічного очищення, аби рівень очищення викидів на «Енергії» відповідав європейським стандартам.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

У межах комплексної модернізації заводу, метою якої є забезпечення європейських екологічних стандартів, у попередні роки проведено капремонт трьох електрофільтрів із заміною основних вузлів та агрегатів.

У вересні цього року завод завершує ремонт четвертого електрофільтра зі встановленням нових газоходів, двигунів, редукторів, ремонтом трансформаторів, заміною електричного обладнання, теплоізоляції, захисного покриття, оновленням арматури. Також завод замінює електроди на електрофільтрах, які за допомогою магнітного поля збирають частки пилу з котла після спалювання сміття. Потім цей пил потрапляє у спеціальні резервуари, а звідти – у шлак. А очищене повітря надходить у димову трубу. Окрім цього, електрофільтр обладнають сучасною автоматичною системою управління, що дозволяє в режимі онлайн контролювати рівень напруги та інші виробничі показники.

Бюджет проекту з капремонту електрофільтру становить близько 18,5 млн грн.

Одночасно із завершенням капремонту фільтрів завод «Енергія» в 2020 році розпочав проєкт із поетапного впровадження системи хімічної очистки димових газів. Із бюджету Києва цього року передбачено 218 млн грн для впровадження системи хімочистки. Наразі на підприємстві проводять пусконалагоджувальні роботи на модельній установці з визначення ефективності технології хімічної очистки димових газів. Вона дозволяє досліджувати димові гази та визначати найбільш ефективний склад компонентів для очистки.

Також цього року на заводі «Енергія» буде впроваджено індивідуальну систему моніторингу викидів забруднюючих речовин на двох котлоагрегатах загальною вартістю близько 3 млн грн. Також ведуть підготовчі роботи до впровадження системи безперервного моніторингу викидів забруднюючих речових димової труби заводу. Місто спрямує на це близько 17 млн грн.