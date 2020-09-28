Київтеплоенерго відзвітувало про готовність до опалювального сезону



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Столичні комунальники обіцяють, що кияни будуть із теплом

Завершено ремонт двох столичних ТЕЦ

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» завершило ремонти головного обладнання двох столичних теплоелектроцентралей (ТЕЦ), які забезпечують теплом 60% Києва.

Про це повідомляє пресслужба Київтеплоенерго.

ТЕЦ столиці забезпечують теплом та гарячою водою понад 650 тис. домогосподарств у 8 адміністративних районах столиці — Дарницькому, Солом’янському, Печерському, Голосіївському, Деснянському, Оболонському, Подільському та у частині Шевченківського. Також ТЕЦ виробляють електроенергію для Об’єднаної енергосистеми України. Їх сумарна електрична потужність складає 1200 МВт, а теплова — понад 3600 Гкал/год.

В міжопалювальний сезон Київтеплоенерго провело ремонти шести енергоблоків ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та 11 водогрійних котлів. За програмою капремонтів, які в обов’язковому порядку проводяться на енергоблоках кожні 4 роки, цього літа відремонтована парова турбіна № 2 на ТЕЦ-6, теплова потужність якої — 330 Гкал/год, а електрична — 250 МВт.

Водогрійні котли київських ТЕЦ, на яких також завершено ремонт, нагрівають мережеву воду до 150 градусів, їх номінальне навантаження — 180 Гкал/год. Крім того, на теплоелектроцентралях відремонтовано 517 насосів, 754 електродвигунів та інше важливе обладнання.

«Ремонти — обов’язкова складова підготовки ТЕЦ до опалювального сезону. Водночас, ведеться робота з модернізації столичної енергетики, і генерація займає важливе місце в цій програмі. Спільно з ЄБРР ми розпочинаємо проект встановлення на ТЕЦ-6 нового енергоефективного когенераційного обладнання. Це дозволить зробити енергосистему Києва більш гнучкою, надійною та технологічною. Для клієнтів це означатиме стабільність, надійність та якість енергетичних послуг», — зазначив Олександр Шевченко, директор СП «Київські ТЕЦ» КП Київтеплоенерго.

Нагадаємо, Київтеплоенерго виконало цьогорічну програму ремонтів та підготувало до осінньо-зимового періоду 2020-2021 столичні станції теплопостачання і котельні в усіх районах Києва. Оновлене обладнання пройшло випробування.

Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, тепломережа столиці готова до початку опалювального сезону. Місто може розпочати опалювальний сезон раніше.