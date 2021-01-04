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    Посеред дороги в центрі Києва утворилося провалля (фото)

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    <p>Працівники комунального підприємства &laquo;Шляхово-експлуатаційне управління&raquo; Голосіївського району працюють на місці аварії</p> - Посеред дороги в центрі Києва утворилося провалля (фото)

    Працівники комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління» Голосіївського району працюють на місці аварії

    Фото: Голосіївська РДА

    У місці аварії дорогу частково перекрито для проведення ремонтних робіт

    На проїжджій частині вздовж вул. Великої Васильківської в центрі Києва утворився провал. Про це повідомляє Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація.

    «…Після виконання планових робіт по прокладанню інженерних мереж, на підставі контрольної картки на порушення благоустрою, відбувся провал (підмивання ґрунту) на проїжджій частині вздовж вул. Великої Васильківської», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що комунальниками Голосіївського району вживаються всі необхідні заходи для швидкого усунення провалу та відновлення асфальтного покриття дороги.

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    Посеред дороги в центрі Києва утворилося провалля (фото)
    Посеред дороги в центрі Києва утворилося провалля (фото)
    Посеред дороги в центрі Києва утворилося провалля (фото)

    Нагадаємо, влітку 2020 року на бульварі Лесі Українки, 28 в центрі Києва сталася надзвичайна подія: вантажівка із землею в кузові провалилася під асфальт.

    Теги: Київ дороги ремонт аварія
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