Посеред дороги в центрі Києва утворилося провалля (фото)
Працівники комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління» Голосіївського району працюють на місці аварії
У місці аварії дорогу частково перекрито для проведення ремонтних робіт
На проїжджій частині вздовж вул. Великої Васильківської в центрі Києва утворився провал. Про це повідомляє Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація.
«…Після виконання планових робіт по прокладанню інженерних мереж, на підставі контрольної картки на порушення благоустрою, відбувся провал (підмивання ґрунту) на проїжджій частині вздовж вул. Великої Васильківської», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що комунальниками Голосіївського району вживаються всі необхідні заходи для швидкого усунення провалу та відновлення асфальтного покриття дороги.
Нагадаємо, влітку 2020 року на бульварі Лесі Українки, 28 в центрі Києва сталася надзвичайна подія: вантажівка із землею в кузові провалилася під асфальт.