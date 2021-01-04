Посеред дороги в центрі Києва утворилося провалля (фото)

У місці аварії дорогу частково перекрито для проведення ремонтних робіт

На проїжджій частині вздовж вул. Великої Васильківської в центрі Києва утворився провал. Про це повідомляє Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація.

«…Після виконання планових робіт по прокладанню інженерних мереж, на підставі контрольної картки на порушення благоустрою, відбувся провал (підмивання ґрунту) на проїжджій частині вздовж вул. Великої Васильківської», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що комунальниками Голосіївського району вживаються всі необхідні заходи для швидкого усунення провалу та відновлення асфальтного покриття дороги.

Нагадаємо, влітку 2020 року на бульварі Лесі Українки, 28 в центрі Києва сталася надзвичайна подія: вантажівка із землею в кузові провалилася під асфальт.