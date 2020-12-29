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    На Буковині відкрили міст, який ремонтували 12 років (фото)

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    Цей міст повінь зруйнувала ще в 2008 році - На Буковині відкрили міст, який ремонтували 12 років (фото)
    Цей міст повінь зруйнувала ще в 2008 році
    Фото: molbuk.ua

    Друге дихання будівництву мосту в Маршинцях дала програма «Велике будівництво»

    У вівторок, 29 грудня, відкрили проїзд мостом через річку Прут у селі Маршинці Чернівецької області. Він з’єднає Новоселицький і Герцаївський райони області, повідомив голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков.

    Він зазначив, що цей міст повінь зруйнувала ще в 2008 році. Того ж року провели часткові роботи з будівництва І й ІІ черги мосту, однак через брак фінансування всі процеси зупинились. Поруч зі зруйнованим мостом певний час використовувався тимчасовий технологічний армійський міст, однак повінь 2020 року зруйнувала і його.

    Протягом усього цього часу водії, щоби дістатися іншого берега, їхали ще 25 км до мосту на околицях Чернівців, роблячи величезний гак.

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    Фото: Олександр Кубраков/Facebook

    «У 2020 році друге дихання будівництву мосту в Маршинцях дала програма «Велике будівництво». Роботи розпочали в серпні. Під час жовтневого візиту президента в Маршинці було визначено дедлайн – завершити зведення мосту до кінця року. Щоби йти за графіком, на об’єкті у дві зміни працювало більше 100 працівників», – розповів Кубраков. 

    Очільник Укравтодору зазначив, що це вже третій довгобуд, який цьогоріч відкрили на Буковині. В жовтні завершили будівництво двох мостів у Розтоках через річку Черемош.

    Раніше уряд оприлюднив тарифи на проїзд платними дорогами. До слова, Зеленський хоче об'єднати захід і схід України «великою дорогою». Також президент розповів, як «Велике будівництво» зберегло величезну кількість життів.

    Нагадаємо, що Укравтодор змінив правила ремонту доріг у 2020 році і відзвітував про результати.

    Теги: дороги будівництво Чернівецька область транспорт міст
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