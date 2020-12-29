На Буковині відкрили міст, який ремонтували 12 років (фото)

Цей міст повінь зруйнувала ще в 2008 році

Друге дихання будівництву мосту в Маршинцях дала програма «Велике будівництво»

У вівторок, 29 грудня, відкрили проїзд мостом через річку Прут у селі Маршинці Чернівецької області. Він з’єднає Новоселицький і Герцаївський райони області, повідомив голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков.

Він зазначив, що цей міст повінь зруйнувала ще в 2008 році. Того ж року провели часткові роботи з будівництва І й ІІ черги мосту, однак через брак фінансування всі процеси зупинились. Поруч зі зруйнованим мостом певний час використовувався тимчасовий технологічний армійський міст, однак повінь 2020 року зруйнувала і його.

Протягом усього цього часу водії, щоби дістатися іншого берега, їхали ще 25 км до мосту на околицях Чернівців, роблячи величезний гак.

Фото: Олександр Кубраков/Facebook

«У 2020 році друге дихання будівництву мосту в Маршинцях дала програма «Велике будівництво». Роботи розпочали в серпні. Під час жовтневого візиту президента в Маршинці було визначено дедлайн – завершити зведення мосту до кінця року. Щоби йти за графіком, на об’єкті у дві зміни працювало більше 100 працівників», – розповів Кубраков.

Очільник Укравтодору зазначив, що це вже третій довгобуд, який цьогоріч відкрили на Буковині. В жовтні завершили будівництво двох мостів у Розтоках через річку Черемош.

Раніше уряд оприлюднив тарифи на проїзд платними дорогами. До слова, Зеленський хоче об'єднати захід і схід України «великою дорогою». Також президент розповів, як «Велике будівництво» зберегло величезну кількість життів.

Нагадаємо, що Укравтодор змінив правила ремонту доріг у 2020 році і відзвітував про результати.