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    Поспішайте побачити! У Києві останні дні вражаючої квіткової виставки (фото)

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    На виставці&nbsp;10 експозицій з відомими мультиплікаційними персонажами - Поспішайте побачити! У Києві останні дні вражаючої квіткової виставки (фото)
    На виставці 10 експозицій з відомими мультиплікаційними персонажами

    Для створення «Мульт-ленду» висадили понад 300 тис. квітів

    У Києві на Співочому полі проходить останній тиждень виставки квітів «Мульт-ленд». Гості зможуть побачити 10 експозицій з відомими мультиплікаційними персонажами: Angry Birds, Білосніжка і 7 гномів, Аладдін, Жасмін і Джин, Міккі Маус, герої підводної історії «У пошуках Немо» та «Книги джунглів», Шрек, чарівні феї і Рапунцель.

    Виставка триватиме до 13 вересня. За час своєї роботи вона встигла підкорити серця киян та гостей міста: тільки в перші десять днів після відкриття квіткову виставку «Мульт-ленд» на Співочому полі в Києві відвідали майже 10 тис. українців, було зроблено близько 50 000 селфі і фото в мережі Інстаграм.

    За словами організаторів, для створення «Мульт-ленду» столичні підприємства по утриманню зелених насаджень висадили понад 300 тис. квітів. Щоб створити об'ємні 3D-фігури, було використано металеві конструкції, дерево і виноградну лозу. Деякі скульптури досягають 5 м у висоту.

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    Поспішайте побачити! У Києві останні дні вражаючої квіткової виставки (фото)
    Поспішайте побачити! У Києві останні дні вражаючої квіткової виставки (фото)
    Поспішайте побачити! У Києві останні дні вражаючої квіткової виставки (фото)
    Поспішайте побачити! У Києві останні дні вражаючої квіткової виставки (фото)
    Поспішайте побачити! У Києві останні дні вражаючої квіткової виставки (фото)
    Поспішайте побачити! У Києві останні дні вражаючої квіткової виставки (фото)
    Поспішайте побачити! У Києві останні дні вражаючої квіткової виставки (фото)

    На території виставки також працюють фотозони, майстер-класи, ігрові зони для дітей тощо. Співоче поле ідеально підходить для сімейного дозвілля вихідного дня.

    Відвідати «Мульт-ленд» можна щодня з 10:00 до 20:00 на Співочому полі Печерського ландшафтного парку (вул. Лаврська, 33).

     

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