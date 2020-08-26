Фотоісторія України в метро: на станції «Театральна» відкрилась виставка



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Фотовиставка в підземці триватиме до середини вересня

Виставка найкращих робіт фотоконкурсу всеукраїнської газети «День» відкрилась у вестибюлі станції метро «Театральна». Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

На виставці можна побачити світлини з усіх куточків України, з різних подій.

Спільний проєкт із виданням підземка організовує вже вдруге. Цього разу представлено понад 20 робіт.

Відвідати виставку можна до 15 вересня.

Нагадаємо, столичний метрополітен спільно з Національним банком України запустили в підземці історичний поїзд. На інформаційних матеріалах у поїзді метро можна побачити історичну банківську архітектуру, а також, використовуючи QR-сканер, записатися на безкоштовну екскурсію. Екскурсії проходитимуть до кінця серпня.

Також київський метрополітен приєднався до Всеукраїнської інформаційної кампанії Національного банку України з протидії платіжному шахрайству. Синьою лінією підземки курсує арт-поїзд #ШахрайГудбай з правилами безпеки безготівкових та онлайн-платежів.