На заводі «Електронмаш» у Києві пожежа (відео)

Спостерігається сильне задимлення в адмінбудівлі ДП «Електронмаш»

Сьогодні, 14 грудня, виникла пожежа в адміністративній будівлі ДП «Електронмаш» у с. Петропавлівська Борщагівка по вул. Велика Кільцева.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Наразі на «Електронмаші» спостерігається сильне задимлення.

На місце прибули рятувальники ДСНС.

Нагадаємо, 8 серпня цього року в адміністративній будівлі «Електронмашу» теж сталася пожежа. Тоді виникло горіння вентиляційної шахти 15-поверхової будівлі.

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