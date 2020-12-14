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    На заводі «Електронмаш» у Києві пожежа (відео)

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    <span>До <span lang="UK">ДП &laquo;Електронмаш&raquo;&nbsp;</span>прибули декілька одиниць основної пожежно-рятувальної техніки</span> - На заводі «Електронмаш» у Києві пожежа (відео)
    До ДП «Електронмаш» прибули декілька одиниць основної пожежно-рятувальної техніки
    Фото: скріншот відео

    Спостерігається сильне задимлення в адмінбудівлі ДП «Електронмаш»

    Сьогодні, 14 грудня, виникла пожежа в адміністративній будівлі ДП «Електронмаш» у с. Петропавлівська Борщагівка по вул. Велика Кільцева.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Наразі на «Електронмаші» спостерігається сильне задимлення.

    На місце прибули рятувальники ДСНС.

    Нагадаємо, 8 серпня цього року в адміністративній будівлі «Електронмашу» теж сталася пожежа. Тоді виникло горіння вентиляційної шахти 15-поверхової будівлі.

    13 грудня в центрі Києва сталася масштабна пожежа: горів готель (відео, фото).

    Також у Києві згоріло кафе, охоронця госпіталізували з опіками.

    13 грудня пізно ввечері У Києві загорівся дах вітамінного заводу на вулиці Копиловській, 38. Про наслідки пожежі поки невідомо.

    Теги: пожежа Київ ДСНС завод рятувальники
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