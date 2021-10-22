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    Пожежа на околиці Києва: вогнем охоплено близько 5 тис. кв. м

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    Сталося загорання&nbsp;трав&rsquo;яного настилу та дерев - Пожежа на околиці Києва: вогнем охоплено близько 5 тис. кв. м
    Сталося загорання трав’яного настилу та дерев
    Фото: ДСНС

    Рятувальники організували постійний підвіз води для ліквідації пожежі

    На вул. Крайній у Деснянському районі столиці триває ліквідація масштабної пожежі на відкритій місцевості. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Повідомлення про займання надійшло до рятувальної служби о 10:29. На місце події було направлено вогнеборців з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Рятувальниками було встановлено, що на відкритій місцевості горить трав’яний настил та дерева на площі близько 800 кв. м.

    Об 11:09 пожежу було локалізовано на площі близько 5 тис. кв. м. Ліквідація наразі триває.

    Враховуючи, що в даній місцевості відсутні джерела протипожежного водопостачання, рятувальниками організовано постійний підвіз води.

    На місці події працює три одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Раніше у соцмережах повідомили, що на вулиці Крайній у Деснянському районі Києва сталося загорання лісу.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники ліс
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    Пожежа на околиці Києва: вогнем охоплено близько 5 тис. кв. м