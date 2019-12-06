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    Пожежа на складі в Києві: на місці працюють три десятки вогнеборців (фото)

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    Займання виникло в одноповерховому металевому ангарі&nbsp; - Пожежа на складі в Києві: на місці працюють три десятки вогнеборців (фото)
    Займання виникло в одноповерховому металевому ангарі 
    Фото: ДСНС

    Із поруч разташованої офісної будівлі рятувальники евакуювали 40 осіб

    До ліквідації пожежі на території однієї із фабрик столиці по просп. Перемоги, 123 залучено 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 32 чоловіки особового складу.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, інформація про загорання надійшла до Служби порятунку 101 об 11:30.

    На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю вогнеборці встановили, що займання виникло в 1-поверховому металевому ангарі із загрозою розповсюдження полум`я на поруч розташовану офісну будівлю, з якої бійці вивели на безпечну відстань 40 осіб.

    О 12:32 вогнеборці локалізували пожежу на площі 500 кв. м. Ліквідація наразі триває.

    Жертв та постраждалих немає.

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    Пожежа на складі в Києві: на місці працюють три десятки вогнеборців (фото)
    Пожежа на складі в Києві: на місці працюють три десятки вогнеборців (фото)
    Пожежа на складі в Києві: на місці працюють три десятки вогнеборців (фото)
    Фото: ДСНС

    Нагадаємо, раніше стало відомо про пожежу на складі на проспекті Перемоги, 123.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники
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