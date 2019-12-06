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    Виводила дітей до останнього: поліція встановила особу другої жертви пожежі в Одесі

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    Загибла жінка - викладачка вищої математики та інформатики Ганна Бортюк - Виводила дітей до останнього: поліція встановила особу другої жертви пожежі в Одесі
    Загибла жінка - викладачка вищої математики та інформатики Ганна Бортюк

    Жінка загинула через отруєння продуктами горіння

    Тіло, яке виявили рятувальники під завалами будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де сталася пожежа, належить викладачці цього навчального закладу Ганні Бортюк.

    Про це повідомив очільник Слідчого управління ГУ НП в Одеській області Сергій Шойхет у п'ятницю на координаційній нараді в облдержадміністрації.

    «Рятувальники виявили о 21 год. у завалах будівлі тіло жінки. За попереднім висновком судмедекспертів, це - викладачка коледжу 1976 народження», - зазначив Шойхет.

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    Він додав, що розбирання завалів та пошукові роботи у згорілій будівлі тривають, до них залучено 170 чоловік і 37 одиниць техніки.

    За словами представниці депаратменту охорони здоров'я ОДА Ірини Малик, загибель викладачки коледжу спричинена отруєнням продуктами горіння.

    Малик уточнила, що станом на 6 грудня у медзакладах Одеси перебувають 22 потерпілі особи, з них 9 учнів коледжу. Працівника ДСНС, який зазнав тяжких травм під час гасіння пожежі, транспортували до військового госпіталя.

    Раніше у соцмережах з'явилася інформація, що загибла жінка може бути викладачкою вищої математики та інформатики навчального закладу Ганна Бортюк - її нібито опізнав чоловік.

    За словами очевидців, Бортюк до останнього виводила учнів із охопленої полум'ям будівлі.

    За останніми даними, будівля коледжу в Одесі знову горить, пошуки зниклих ускладнюються.

    Раніше повідомлялося, що зранку 6 грудня рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали та конструкції згорілої будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    Станом на ранок п’ятниці кількість госпіталізованих до лікувальних закладів становить 30 осіб (1 особа виписана), а доля 14 осіб досі залишається невідомою,  серед яких директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров та працівниця Інституту Галина Іванович.

    Сьогодні вночі було оновлено список постраждалих: у медзакладах продовжують отримувати лікування 26 пацієнтів: 16 студентів коледжу, 4 співробітники коледжу і 6 співробітників ДСНС.

    В Одеський аеропорт вранці 5 грудня прибув спецзагін рятувальників, які розпочали пошук людей. 

    Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.

    Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.

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