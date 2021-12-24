Пожежа на Троєщині: людей довелося евакуювати за допомогою спецдрабини (відео)

Пожежа сталась у квартирі на четвертому поверсі

У п’ятницю, 24 грудня, сталася пожежа в будинку на вул. Закревського, 35-А у Деснянському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 14:59. На місце події було направлено вогнеборців з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що горить квартира на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

У вікні квартири було видно двох жінок, які рятувались від густого диму. Жінок було врятовано за допомогою автодрабини та передано медикам для обстеження.

Пожежу було ліквідовано о 15:31.

На місці події було залучено чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 16 чоловік особового складу ДСНС.

Причина та обставини виникнення пожежі встановлюватимуться правоохоронними органами.

Як повідомлялося, в ніч на п’ятницю, 24 грудня, сталася пожежа у багатоповерхівці на вул. Оноре Де Бальзака, 14 у Деснянському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали дев'ять мешканців будинку.

23 грудня сталася пожежа у квартирі житлового будинку на пр. Свободи, 3 в Подільському району столиці. У ході гасіння пожежі врятовано власника квартири, чоловіка, 1972 року народження. Чоловік отримав опіки обличчя та намагався самостійно вийти на вулицю. Рятувальники передали постраждалого медикам, однак від госпіталізації він відмовився.