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    Пожежа на Троєщині: людей довелося евакуювати за допомогою спецдрабини (відео)

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    Жінок було врятовано до допомогою автодрабини - Пожежа на Троєщині: людей довелося евакуювати за допомогою спецдрабини (відео)
    Жінок було врятовано до допомогою автодрабини
    фото: скріншот із відео

    Пожежа сталась у квартирі на четвертому поверсі

    У п’ятницю, 24 грудня, сталася пожежа в будинку на вул. Закревського, 35-А у Деснянському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 14:59. На місце події було направлено вогнеборців з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що горить квартира на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

    У вікні квартири було видно двох жінок, які рятувались від густого диму. Жінок було врятовано за допомогою автодрабини та передано медикам для обстеження.

    Пожежу було ліквідовано о 15:31.

    На місці події було залучено чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 16 чоловік особового складу ДСНС.

    Причина та обставини виникнення пожежі встановлюватимуться правоохоронними органами.

    Як повідомлялося, в ніч на п’ятницю, 24 грудня, сталася пожежа у багатоповерхівці на вул. Оноре Де Бальзака, 14 у Деснянському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали дев'ять мешканців будинку.

    23 грудня сталася пожежа у квартирі житлового будинку на пр. Свободи, 3 в Подільському району столиці. У ході гасіння пожежі врятовано власника квартири, чоловіка, 1972 року народження. Чоловік отримав опіки обличчя та намагався самостійно вийти на вулицю. Рятувальники передали постраждалого медикам, однак від госпіталізації він відмовився.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок квартира
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    Пожежа на Троєщині: людей довелося евакуювати за допомогою спецдрабини (відео)