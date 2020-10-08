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    «Правий сектор» вручив Пальчевському погони ФСБ

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    Пальчевський став широко відомий завдяки постійним виступам на телеканалах кума Путіна, - нагадали у ПС - «Правий сектор» вручив Пальчевському погони ФСБ
    Пальчевський став широко відомий завдяки постійним виступам на телеканалах кума Путіна, - нагадали у ПС

    Пальчевський відкрито поширює кремлівську пропаганду про «громадянську війну в Україні» та «братні народи Росії і України, - стверджують у «Правому секторі»

    Представники «Правого сектора» провели акцію проти кандидата в мери Києва Андрія Пальчевського. Під стінами клініки Eurolab, власником якої є претендент на крісло столичного голови, активісти залишили погони офіцера ФСБ Росії. Про це йдеться в дописі на сайті ПС.

    «Пальчевський став широко відомий завдяки постійним виступам на телеканалах кума Путіна, олігарха, депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Пальчевський відкрито поширює кремлівську пропаганду про «громадянську війну в Україні» та «братні народи Росії і України», – йдеться у повідомленні.

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    «Правий сектор» вручив Пальчевському погони ФСБ
    «Правий сектор» вручив Пальчевському погони ФСБ

    Під час акції також нагадали про російське минуле Пальчевського. Зокрема, що він закінчив Військовий інститут іноземних мов в Москві, балотувався до Державної Думи РФ, отримав український паспорт в непрозорий спосіб і не відмовився від російського громадянства.

    Крім того, у «Правому секторі» наполягають, що клініка Пальчевського Eurolab створена на гроші, отримані невідомим шляхом, а сервер системи управління медзакладом знаходиться в Москві, і, не виключено, що контролюється ФСБ.

    Нагадаємо, мережу рве відео, як Пальчевський з матюками оголосив про похід на вибори.

    Як відомо, Пальчевського висунули в мери просто на зустрічі з виборцями на Оболоні.

    До слова, довкола інтерв'ю Пальчевського останніми днями вибухнув скандал – ВВС провела фактчекінг його заяв.

    Все почалося з того, що Андрій Пальчеський обіцяв росіянам возз'єднання. Його жорсткий конфуз потрапив на відео.

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