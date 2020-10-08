«Правий сектор» вручив Пальчевському погони ФСБ



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Пальчевський став широко відомий завдяки постійним виступам на телеканалах кума Путіна, - нагадали у ПС

Пальчевський відкрито поширює кремлівську пропаганду про «громадянську війну в Україні» та «братні народи Росії і України, - стверджують у «Правому секторі»

Представники «Правого сектора» провели акцію проти кандидата в мери Києва Андрія Пальчевського. Під стінами клініки Eurolab, власником якої є претендент на крісло столичного голови, активісти залишили погони офіцера ФСБ Росії. Про це йдеться в дописі на сайті ПС.

«Пальчевський став широко відомий завдяки постійним виступам на телеканалах кума Путіна, олігарха, депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Пальчевський відкрито поширює кремлівську пропаганду про «громадянську війну в Україні» та «братні народи Росії і України», – йдеться у повідомленні.

Під час акції також нагадали про російське минуле Пальчевського. Зокрема, що він закінчив Військовий інститут іноземних мов в Москві, балотувався до Державної Думи РФ, отримав український паспорт в непрозорий спосіб і не відмовився від російського громадянства.

Крім того, у «Правому секторі» наполягають, що клініка Пальчевського Eurolab створена на гроші, отримані невідомим шляхом, а сервер системи управління медзакладом знаходиться в Москві, і, не виключено, що контролюється ФСБ.

Нагадаємо, мережу рве відео, як Пальчевський з матюками оголосив про похід на вибори.

Як відомо, Пальчевського висунули в мери просто на зустрічі з виборцями на Оболоні.

До слова, довкола інтерв'ю Пальчевського останніми днями вибухнув скандал – ВВС провела фактчекінг його заяв.

Все почалося з того, що Андрій Пальчеський обіцяв росіянам возз'єднання. Його жорсткий конфуз потрапив на відео.