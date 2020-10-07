Посольство України у Вірменії спростувало інформацію про вербування найманців на війну в Карабасі



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Посол України наголосив, що що інформація поширюється російським «інформаційним» каналом «WarGonzo», який спеціалізується на підготовці та розповсюдженні неправдивих новин

Російський «інформаційний» канал «WarGonzo» поширив інформацію про те, що азербайджанська діаспора вербує в Одесі бійців для війни у Нагірному Карабасі - посол

Посольство України у Вірменії спростувало інформацію про те, що представники азербайджанської діаспори вербують в Одесі бійців з українських радикально-націоналістичних угруповань «Азов» і «Правий Сектор» для відправки у Нагірний Карабах. Про це повідомляє видання Aysor.am.

Зазначається, що до редакції видання надійшло спростування за підписом надзвичайного і повноважного посла України в Вірменії Івана Кулеби після оприлюднення повідомлення проєкту WarGonzo.

«7 жовтня 2020 року видання опублікувало повідомлення« WarGonzo: Алієв вербує бійців з українських радикально-націоналістичних угруповань «Азов» і «Правий Сектор». Хочемо звернути увагу, що дана інформація поширюється російським «інформаційним» каналом «WarGonzo», який спеціалізується на підготовці та розповсюдженні неправдивих новин. Дана інформація є помилковою і вкидається російськими «джерелами» в інтересах їх роботодавців», – написав Кулеба.

Дипломат нагадав, що президент Володимир Зеленський 3 жовтня заявив, що Україна не буде надавати допомогу жодній зі сторін конфлікту у Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, вчора. 6 жовтня Міноборони Вірменії заявило, що Азербайджан розпочав широкомасштабний наступ.

Як повідомлялося 5 жовтня, Азербайджан просив країни світу не пускати вірмен воювати до Нагірного Карабаху.

5 жовтня, Азербайджан заявив про обстріл Вірменією міст поблизу Баку.

До слова, офіційний Єреван заперечує, що обстріл міста Гянджі здійснювався з території Вірменії.

Раніше азербайджанські військові показали відео взяття територій у Нагірному Карабасі.

Також Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих.

До слова, Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ до Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Як відомо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.