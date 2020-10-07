Посольство України у Вірменії спростувало інформацію про вербування найманців на війну в Карабасі
Російський «інформаційний» канал «WarGonzo» поширив інформацію про те, що азербайджанська діаспора вербує в Одесі бійців для війни у Нагірному Карабасі - посол
Посольство України у Вірменії спростувало інформацію про те, що представники азербайджанської діаспори вербують в Одесі бійців з українських радикально-націоналістичних угруповань «Азов» і «Правий Сектор» для відправки у Нагірний Карабах. Про це повідомляє видання Aysor.am.
Зазначається, що до редакції видання надійшло спростування за підписом надзвичайного і повноважного посла України в Вірменії Івана Кулеби після оприлюднення повідомлення проєкту WarGonzo.
«7 жовтня 2020 року видання опублікувало повідомлення« WarGonzo: Алієв вербує бійців з українських радикально-націоналістичних угруповань «Азов» і «Правий Сектор». Хочемо звернути увагу, що дана інформація поширюється російським «інформаційним» каналом «WarGonzo», який спеціалізується на підготовці та розповсюдженні неправдивих новин. Дана інформація є помилковою і вкидається російськими «джерелами» в інтересах їх роботодавців», – написав Кулеба.
Дипломат нагадав, що президент Володимир Зеленський 3 жовтня заявив, що Україна не буде надавати допомогу жодній зі сторін конфлікту у Нагірному Карабасі.
Нагадаємо, вчора. 6 жовтня Міноборони Вірменії заявило, що Азербайджан розпочав широкомасштабний наступ.
Як повідомлялося 5 жовтня, Азербайджан просив країни світу не пускати вірмен воювати до Нагірного Карабаху.
5 жовтня, Азербайджан заявив про обстріл Вірменією міст поблизу Баку.
До слова, офіційний Єреван заперечує, що обстріл міста Гянджі здійснювався з території Вірменії.
Раніше азербайджанські військові показали відео взяття територій у Нагірному Карабасі.
Також Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих.
До слова, Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ до Нагірного Карабаху.
Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.
Як відомо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.
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