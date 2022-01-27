У Києві жінка із співмешканцем знімала своїх дітей у порно (фото, відео)

Малолітніх дітей розбещували та ґвалтували з 2018 року рідна мати та її співмешканець

Поліцейські з'ясували, що малолітніх дітей розбещували та ґвалтували з 2018 року

У Києві 33-річна мати з співмешканцем знімала власних дітей у порно. Постраждали 13-річні хлопчик та дівчинка, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Інформація про розповсюдження порнографічного контенту за участі дітей у Мережі надійшла від правоохоронних органів Австралії.

Поліцейські з'ясували, що малолітніх дітей розбещували та ґвалтували з 2018 року рідна мати та її співмешканець, який знімав все це на відео. Створений платний контент складався із серії фото та відео матеріалів.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігурантів. Було вилучено відеофайли, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та особисті речі, які вони використовували для створення порнографічних матеріалів. Докази направили на експертизу.

Жінку та її співмешканця затримано. Дітей направлено до соціальної служби у справах неповнолітніх, з ними працюють психологи.

Фігурантам повідомили про підозру за частиною 4 статті 301-1 Кримінального кодексу України. Також в їхніх діях вбачаються ознаки інших тяжких та особливо тяжких злочинів. Зловмисникам загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Сумщині затримали чоловіка, який завантажував із мережі дитяче порно.