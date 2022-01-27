Трагедія у Дніпрі: нацгвардійцю повідомили про підозру за трьома статтями

Нацгвардійцю, який вчинив стрілянину в Дніпрі-повідомили про підозру

У Державному бюро розслідувань повідомили, що проти нацгвардійця, який стріляв у побратимів, порушили 3 кримінальні справи. Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру.

Про це стало відомо під час брифінгу Державного бюро розслідування.

Рябчуку було повідомлено про підозру відповідно до статей:

115 (умисне вбивство);

408 (дезертирство);

410 (викрадення, привласнення, вимагання військовим зброї та боєприпасів).

Окрім того, призначили експертизу психічного стану чоловіка.

Прокурори проситимуть суд про запобіжний захід у вигляді арешту без застави. Водночас, поки що немає інформації про те, коли буде суд.

Серед причин у ДБР називають нестатутні відносини та можливе цькування іншими військовими.

Також, речниця МВС розповіла, чи мав нацгвардієць психічні відхилення.

Як повідомлялося, затриманий Рябчук «сидітиме все життя». Геращенко озвучив дві версії трагедії у Дніпрі.

Раніше нардепка Юлія Яцик оприлюднила можливі мотиви вбивства.

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину.

Поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша.

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