На Сумщині затримали чоловіка, який завантажував із мережі дитяче порно

Зловмисникові загрожує до шести років позбавлення волі

У Сумській області затримали 30-річного чоловіка, який завантажував з Інтернету дитяче порно. Про це повідомили в Нацполіції Сумської області.

За даними слідства, 30-річний житель міста Охтирка завантажував з Інтернету дитяче порно та зберігав його на своєму комп'ютері.

Чоловіку повідомили про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301-1 (умисне одержання доступу до дитячої порнографії та умисне зберігання дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Сумах 15-річна дівчина розповсюджувала дитяче порно.

Раніше у Дніпропетровській області батьки знімали відео порнографічного характеру за участі своєї трирічної доньки. 38-річний чоловік, мешканець Вільногірська, та його дружина для виготовлення відеопродукції порнографічного характеру вчинили розпусні дії щодо власної трирічної доньки. Вони знімали це на камеру, після чого розміщували фото та відео дитини в інтернеті.

Тоді прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо подружжя за розбещення малолітньої дитини, а також виготовлення та розповсюдження відеопродукції, що містить дитячу порнографію.

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