Єврейські діти проведуть спільну молитву за мир в Україні на могилі Рабі Нахмана

Молитва транслюватиметься у прамому етері

Сьогодні, 27 січня, на могилі Раббі Нахмана в Умані відбудеться масова молитва єврейських дітей та місцевих хасидів у зв'язку із ситуацією в Україні. Про це повідомляється на сайті Могильного комплексу Рабі Нахмана.

«У зв'язку з напруженою ситуацією в ці дні між Росією та Україною влаштовується проголошення молитов за участю дітей єврейських релігійних початкових шкіл Києва, Одеси та інших міст України на могилі Рабі Нахмана з Браслава. Діти єврейських спільнот України об’єднаються для молитви за мир в країні», – йдеться в повідомленні. Захід відбудеться о 21:30 за місцевим часом. Програма масової молитви:

21:30 – вступне слово рабина Елі Хешина,

22:00 - Тікун а-клалі (проголошення псалмів Давида)

22:50 – прийняття іга царства небесного.

Пряма трансляція молитви в залі могильного комплексу Рабі Нахмана буде буде транслюватися за посиланням.

Довідка: «Тікун аклалі» відкрив і передав світові великий і святий праведник рабі Нахман із Браслава. Він складається з 10 псалмів (16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137. 150) книги «Теілім» царя Давида. Згідно з віруваннями хасидів, прочитаний вголос, послідовно, не перериваючись, і в будь-який час доби, він допомагає за будь-яких труднощів, у будь-якій сфері та у будь-якій ситуації. «Тикун аклалі» читається на івриті чи транскрипції. Особливо добре перед прочитанням «Тікуна» (як і взагалі, читання «Теілім») прочитати прохання про допомогу іншим людям.

Нагадаємо, минулого року до Умані прибули майже 30 тисяч хасидів.

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