Вінницька поліція затримала наркоділка, який збував «товар» через інтернет-магазин

Зловмисник вже не вперше потрапляє у поле зору поліції

У Вінниці затримали 30-річного чоловіка, який торгував наркотиками через інтернет-магазин. Він отримував психотропні речовини поштою, фасував та збував у Вінниці. Під час проведення першочергових слідчих дій у підозрюваного вилучили понад 100 г амфетаміну. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Злочинну діяльність раніше судимого за наркозлочини вінничанина задокументували слідчі Вінницького районного управління поліції спільно з оперативниками Управління боротьби з наркозлочинністю. Чоловіка затримали після отримання чергової партії психотропу. Вартість вилученого амфетаміну за цінами чорного ринку становить близько 50 тис. грн.

Тривають слідчі дії в межах відкритого кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією згідно ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Остаточна правова оцінка злочину буде надана після проведення експертиз.

За збут наркотичних речовин передбачена відповідальність згідно ст. 307 Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

До слова, 25 січня на Вінниччині у Гнівані поліцейські затримали 47-річного торговця наркотиками. Слідчі вилучили у зловмисника понад кілограм амфетаміну та канабісу на суму понад 150 тис. грн, які він зберігав у себе вдома.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом було викрито наркоділків із «товаром» на понад 5 млн грн (фото).

Також столичні правоохоронці викрили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила масштабне виробництво та збут метадону і психотропних речовин. Наркотики фігуранти виготовляли у трьох лабораторіях. Потужності облаштованих нарколабораторій дозволяли виготовляти від 30 до 50 кілограмів метадону у місяць.

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