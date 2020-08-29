Правоохоронці Києва встановлюють причини займання автівки Лероса



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Поліція розслідує причини пожежі, при якій згоріла машина нардепа Лероса Фото: Гео Лерос

Інцидент стався на столичному Печерську

Правоохоронці Києва встановлюють причини займання автомобіля народного депутата від «Слуги народу» Гео Лерос. Інцидент стався на столичному Печерську.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Унаслідок пожежі ніхто не постраждав. На місці події проводяться першочергові слідчі дії.

Правоохоронці уточнили, що в столичну поліцію надійшло повідомлення про те, що в провулку Лабораторний сталося загоряння автомобіля «Мерседес».

Прибулі рятувальники загасили пожежу, внаслідок якої транспортний засіб, що належить народному депутату України, було знищено.

«Правоохоронці проводять огляд місця події, вивчають записи з камер відеоспостереження і спілкуються зі свідками і очевидцями для встановлення причини загоряння автомобіля», - йдеться в повідомленні.

Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народному депутату від «Слуги народу» Леросу підпалили автомобіль. Відео гасіння автомобіля, Лерос виклав у соціальні мережі.