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    Правоохоронці Києва встановлюють причини займання автівки Лероса

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    Поліція розслідує причини пожежі, при якій згоріла машина нардепа Лероса - Правоохоронці Києва встановлюють причини займання автівки Лероса
    Поліція розслідує причини пожежі, при якій згоріла машина нардепа Лероса
    Фото: Гео Лерос

    Інцидент стався на столичному Печерську

    Правоохоронці Києва встановлюють причини займання автомобіля народного депутата від «Слуги народу» Гео Лерос. Інцидент стався на столичному Печерську.

    Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

    Унаслідок пожежі ніхто не постраждав. На місці події проводяться першочергові слідчі дії.

    Правоохоронці уточнили, що в столичну поліцію надійшло повідомлення про те, що в провулку Лабораторний сталося загоряння автомобіля «Мерседес».

    Прибулі рятувальники загасили пожежу, внаслідок якої транспортний засіб, що належить народному депутату України, було знищено.

    «Правоохоронці проводять огляд місця події, вивчають записи з камер відеоспостереження і спілкуються зі свідками і очевидцями для встановлення причини загоряння автомобіля», - йдеться в повідомленні.

    Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народному депутату від  «Слуги народу» Леросу підпалили автомобіль. Відео гасіння автомобіля, Лерос виклав у соціальні мережі.

    автомобіль рятувальники соціальні мережі партія Слуга народу Гео Лерос
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