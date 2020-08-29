Правоохоронці Києва встановлюють причини займання автівки Лероса
Інцидент стався на столичному ПечерськуПравоохоронці Києва встановлюють причини займання автомобіля народного депутата від «Слуги народу» Гео Лерос. Інцидент стався на столичному Печерську.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Унаслідок пожежі ніхто не постраждав. На місці події проводяться першочергові слідчі дії.
Правоохоронці уточнили, що в столичну поліцію надійшло повідомлення про те, що в провулку Лабораторний сталося загоряння автомобіля «Мерседес».
Прибулі рятувальники загасили пожежу, внаслідок якої транспортний засіб, що належить народному депутату України, було знищено.
«Правоохоронці проводять огляд місця події, вивчають записи з камер відеоспостереження і спілкуються зі свідками і очевидцями для встановлення причини загоряння автомобіля», - йдеться в повідомленні.
Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народному депутату від «Слуги народу» Леросу підпалили автомобіль. Відео гасіння автомобіля, Лерос виклав у соціальні мережі.