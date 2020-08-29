«Cлуга народу» висунула кандидата в мери Черкас



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Cлуга народу» висунула кандидата в мери Черкас

Ільченко – підприємець, заснував аграрну компанію «Ukravit»

Кандидатом у мери міста Черкаси від партії «Слуга народу» став Віталій Ільченко.

Про це повідомила партія у Telegram.

«Нам треба розвивати і місто, і область загалом. У нас є всі можливості для цього, тож треба брати відповідальність, перезавантажити місцеву владу, прибрати корупціонерів і хабарників. Маю впевненість в собі, знаю, як створювати нові робочі місця і залучати інвесторів. Ми все змінимо. Успіх буде за нами!» – зазначив він під час презентації Стратегії розвитку регіону та команди, яка втілюватиме її в життя на Черкащині.

Віталій Ільченко – підприємець, заснував аграрну компанію «Ukravit», громадський діяч.

Також «Слуга народу» представила свого кандидата на посаду міського голови Дніпра. «Знайомтеся: наш кандидат в мери Дніпра - Сергій Риженко, що нині він є депутатом обласної ради і головним лікарем Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова», - йдеться в повідомленні партії.

Як повідомлялося, партія «За майбутнє» висуватиме кандидатом на посаду мера Києва Сергія Гусовського.

Нагадаємо, політична партія «Слуга народу» повідомила, що збереться на з’їзд 31 серпня.

Нагадаємо, 22 серпня у «Слузі народу» назвали підставу для скасування місцевих виборів.

«Главком» повідомляв, що 8 серпня відбулося засідання Центральної виборчої комісії, під час якого ЦВК призначила на 25 жовтня вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у всіх 24 областях України.

Також 14 серпня Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори депутатів 119 районних рад.

Водночас ЦВК дійшла висновку про неможливість проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад прифронтових Донецької та Луганської області.

До слова, ЦВК розробила «коронавірусні» рекомендації для місцевих виборів.

ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування.

Раніше у ЦВК розповіли про «унікально складну» підготовку до місцевих виборів.