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    Правоохоронці викрили потужне наркоугрупування, організоване трьома киянами (фото)

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    Під час спецоперації правоохоронці провели&nbsp;28 обшуків - Правоохоронці викрили потужне наркоугрупування, організоване трьома киянами (фото)
    Під час спецоперації правоохоронці провели 28 обшуків
    Фото: Київська міська прокуратура

    Виготовлену в нарколабораторіях «продукцію» збували за допомогою інтернет-магазину через поштові відділення

    У Києві викрито та припинено діяльність злочинної групи, яка займалась виготовленням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах на території столиці та всієї країни.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    У ході досудового розслідування встановлено, що наркобізнес організували троє киян, залучивши до незаконної діяльності інших осіб, які володіли основними знаннями в області хімії, необхідними для виготовлення психотропних речовин, та працювали у нарколабораторіях, які були облаштовані на території столичного регіону.

    Потужність обладнаних нарколабораторій дозволяла фігурантам виготовляти протягом доби близько 1 кг психотропних речовин.

    Виготовлену «продукцію» збували за допомогою власного інтернет-магазину у телеграмі виключно оптовими партіями через поштові відділення популярного логістичного сервісу, у якому працювали два члена угруповання та таємно від інших працівників здійснювали відправлення «товару». Всі розрахунки здійснювалися виключно у криптовалюті.

    Отриманий прибуток «відмивався» шляхом обготівкування коштів через електронні гаманці.

    У ході відпрацювання оперативної інформації правоохоронцями проведено 28 санкціонованих судом обшуків у лабораторії, приміщеннях, облаштованих для фасування та зберігання виготовлених речовин, а також у помешканнях учасників групи та в їх автомобілях.

    Усього під час обшуків вилучено понад 110 л прекурсорів, 200 л психотропної речовини у рідкому вигляді, 26,5 кг психотропних речовин та наркотичних засобів, серед яких близько 20 кг альфа PVP, 244 пігулки «Екстазі», понад 140 г канабісу, 5 пакетів псилоцибінових грибів, 5 ампул трамадолу, 6 пластин метадону, та понад 40 одиниць різного лабораторного обладнання.

    Також вилучено предмети, схожі на вогнепальну зброю, магазини та набої до них, гранати, гранатомет, холодну зброю, 2 радіостанції, 4 автомобілі, якими користувалися члени злочинного групування та грошові кошти в сумі $113 тис., 31 тис. грн, іншу іноземну валюту у незначній кількості (франки, фунти стерлінгів, євро) та 2 банківські картки.

    За попередніми оцінками вартість вилучених речовин складає близько 35 млн гривень.

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    Правоохоронці викрили потужне наркоугрупування, організоване трьома киянами (фото)
    Правоохоронці викрили потужне наркоугрупування, організоване трьома киянами (фото)
    Правоохоронці викрили потужне наркоугрупування, організоване трьома киянами (фото)
    Правоохоронці викрили потужне наркоугрупування, організоване трьома киянами (фото)
    Правоохоронці викрили потужне наркоугрупування, організоване трьома киянами (фото)
    Правоохоронці викрили потужне наркоугрупування, організоване трьома киянами (фото)
    Правоохоронці викрили потужне наркоугрупування, організоване трьома киянами (фото)
    Правоохоронці викрили потужне наркоугрупування, організоване трьома киянами (фото)
    Правоохоронці викрили потужне наркоугрупування, організоване трьома киянами (фото)
    Правоохоронці викрили потужне наркоугрупування, організоване трьома киянами (фото)
    Правоохоронці викрили потужне наркоугрупування, організоване трьома киянами (фото)
    Правоохоронці викрили потужне наркоугрупування, організоване трьома киянами (фото)
    Правоохоронці викрили потужне наркоугрупування, організоване трьома киянами (фото)
    Правоохоронці викрили потужне наркоугрупування, організоване трьома киянами (фото)
    Правоохоронці викрили потужне наркоугрупування, організоване трьома киянами (фото)
    Правоохоронці викрили потужне наркоугрупування, організоване трьома киянами (фото)
    Правоохоронці викрили потужне наркоугрупування, організоване трьома киянами (фото)
    Правоохоронці викрили потужне наркоугрупування, організоване трьома киянами (фото)
    Правоохоронці викрили потужне наркоугрупування, організоване трьома киянами (фото)
    Правоохоронці викрили потужне наркоугрупування, організоване трьома киянами (фото)
    Правоохоронці викрили потужне наркоугрупування, організоване трьома киянами (фото)
    Правоохоронці викрили потужне наркоугрупування, організоване трьома киянами (фото)
    Правоохоронці викрили потужне наркоугрупування, організоване трьома киянами (фото)

    Восьми особам повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

    Крім того, правоохоронцями у рамках інших кримінальних проваджень проведено обшуки у 23 регіонах України з метою виявлення наркоугрупувань, які закупляли «товар» у вищевказаної групи осіб та займалися його роздрібним збутом.

    Наразі за клопотанням столичної прокуратури Шевченківським районним судом Києва відносно 6 підозрюваних обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та у вигляді цілодобового домашнього арешту для 2 підозрюваних, які надали показання, що допомогли викриттю злочинного угрупування.

    Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно з працівниками Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, слідчими СУ ГУ НП у Києві, за підтримки Департаменту кіберполіції, та оперативного супроводження підрозділів Нацполіції.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, призначені експертизи, встановлюються інші особи, які могли бути причетними до незаконної діяльності.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ кримінал Київщина наркотики розслідування злочин
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