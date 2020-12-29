Правоохоронці викрили потужне наркоугрупування, організоване трьома киянами (фото)

Виготовлену в нарколабораторіях «продукцію» збували за допомогою інтернет-магазину через поштові відділення

У Києві викрито та припинено діяльність злочинної групи, яка займалась виготовленням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах на території столиці та всієї країни.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що наркобізнес організували троє киян, залучивши до незаконної діяльності інших осіб, які володіли основними знаннями в області хімії, необхідними для виготовлення психотропних речовин, та працювали у нарколабораторіях, які були облаштовані на території столичного регіону.

Потужність обладнаних нарколабораторій дозволяла фігурантам виготовляти протягом доби близько 1 кг психотропних речовин.

Виготовлену «продукцію» збували за допомогою власного інтернет-магазину у телеграмі виключно оптовими партіями через поштові відділення популярного логістичного сервісу, у якому працювали два члена угруповання та таємно від інших працівників здійснювали відправлення «товару». Всі розрахунки здійснювалися виключно у криптовалюті.

Отриманий прибуток «відмивався» шляхом обготівкування коштів через електронні гаманці.

У ході відпрацювання оперативної інформації правоохоронцями проведено 28 санкціонованих судом обшуків у лабораторії, приміщеннях, облаштованих для фасування та зберігання виготовлених речовин, а також у помешканнях учасників групи та в їх автомобілях.

Усього під час обшуків вилучено понад 110 л прекурсорів, 200 л психотропної речовини у рідкому вигляді, 26,5 кг психотропних речовин та наркотичних засобів, серед яких близько 20 кг альфа PVP, 244 пігулки «Екстазі», понад 140 г канабісу, 5 пакетів псилоцибінових грибів, 5 ампул трамадолу, 6 пластин метадону, та понад 40 одиниць різного лабораторного обладнання.

Також вилучено предмети, схожі на вогнепальну зброю, магазини та набої до них, гранати, гранатомет, холодну зброю, 2 радіостанції, 4 автомобілі, якими користувалися члени злочинного групування та грошові кошти в сумі $113 тис., 31 тис. грн, іншу іноземну валюту у незначній кількості (франки, фунти стерлінгів, євро) та 2 банківські картки.

За попередніми оцінками вартість вилучених речовин складає близько 35 млн гривень.

Восьми особам повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Крім того, правоохоронцями у рамках інших кримінальних проваджень проведено обшуки у 23 регіонах України з метою виявлення наркоугрупувань, які закупляли «товар» у вищевказаної групи осіб та займалися його роздрібним збутом.

Наразі за клопотанням столичної прокуратури Шевченківським районним судом Києва відносно 6 підозрюваних обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та у вигляді цілодобового домашнього арешту для 2 підозрюваних, які надали показання, що допомогли викриттю злочинного угрупування.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно з працівниками Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, слідчими СУ ГУ НП у Києві, за підтримки Департаменту кіберполіції, та оперативного супроводження підрозділів Нацполіції.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, призначені експертизи, встановлюються інші особи, які могли бути причетними до незаконної діяльності.