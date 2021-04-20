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    Правоохоронці забрали в киянина дев’ять собак за жорстоке поводження

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    Тварини перебувають у притулку для тварин у Бородянці - Правоохоронці забрали в киянина дев’ять собак за жорстоке поводження
    Тварини перебувають у притулку для тварин у Бородянці
    Фото: КМДА

    Власник тварин має сплатити штраф

    Комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» разом із представниками Деснянського управління поліції в Києві забрали дев’ять собак у власника через жорстоке поводження. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    До КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» надходили звернення щодо жорстокого поводження з тваринами. За словами заявників, у Деснянському районі міста мешканець утримував 9 собак у неналежних для життя умовах та недостатньо їх годував. Сусіди жалілися на постійне скавчання чотирилапих.

    Тварин вилучили згідно зі статтею 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тепер горе-власник має заплатити штраф.

    «Ознакою цивілізованого суспільства є гуманне ставлення до будь-якого життя. Закликаємо людей не бути пасивними до проявів жорстокості. І дякуємо співробітникам Деснянського управління поліції за спільну результативну роботу», – розповіла в. о. директорки КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» Наталя Мазур.

    Наразі тварини перебувають у притулку для тварин у Бородянці. Собаки проходять обов’язкове обстеження та лікування. Після реабілітації їм знайдуть родини.

    Собаки проходять реабілітацію у притулку. Фото: КМДА
    Собаки проходять реабілітацію у притулку. Фото: КМДА

    Із початку року КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» зафіксувала 108 випадків порушення правил утримання тварин.

    Нагадаємо, Голосіївський районний суд Києва визнав винним 30-річного місцевого мешканця у жорсткому поводженні з тваринами (вбивстві трьох цуценят) і призначив п’ять років позбавлення волі, яке замінив на три роки іспитового терміну.

    Теги: Національна поліція України Київ штраф тварини кияни
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