Правоохоронці забрали в киянина дев’ять собак за жорстоке поводження
Власник тварин має сплатити штраф
Комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» разом із представниками Деснянського управління поліції в Києві забрали дев’ять собак у власника через жорстоке поводження. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.
До КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» надходили звернення щодо жорстокого поводження з тваринами. За словами заявників, у Деснянському районі міста мешканець утримував 9 собак у неналежних для життя умовах та недостатньо їх годував. Сусіди жалілися на постійне скавчання чотирилапих.
Тварин вилучили згідно зі статтею 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тепер горе-власник має заплатити штраф.
«Ознакою цивілізованого суспільства є гуманне ставлення до будь-якого життя. Закликаємо людей не бути пасивними до проявів жорстокості. І дякуємо співробітникам Деснянського управління поліції за спільну результативну роботу», – розповіла в. о. директорки КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» Наталя Мазур.
Наразі тварини перебувають у притулку для тварин у Бородянці. Собаки проходять обов’язкове обстеження та лікування. Після реабілітації їм знайдуть родини.
Із початку року КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» зафіксувала 108 випадків порушення правил утримання тварин.
Нагадаємо, Голосіївський районний суд Києва визнав винним 30-річного місцевого мешканця у жорсткому поводженні з тваринами (вбивстві трьох цуценят) і призначив п’ять років позбавлення волі, яке замінив на три роки іспитового терміну.