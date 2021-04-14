Жорстоке поводження з тваринами: на Одещині чоловік застрелив чужу кішку

Йому загрожує штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів або арешт

На Одещині поліцейські розшукали і оголосили про підозру місцевому мешканцю за те, що вистрілив у чужу кішку. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одесі.

Так, 63-річний житель Ізмаілу біля свого будинку вистрілив із пневматичної рушниці в чужу кішку. Відео, на якому зафіксовані протиправні дії ізмаїльця, співробітники територіального відділу поліції виявили в одній із соціальних мереж.

В ході досудового розслідування, розпочатого за ч.1 ст.299 Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили правопорушника. Чоловік своєї провини не заперечує. З його слів, травмовану кішку він заніс до свого двору, але вона втекла. Чіткої відповіді на те, чому так вчинив з твариною, громадянин не надає. Знаряддя злочину у фігуранта вилучили й направили на експертизу.

За результатами досудового розслідування чоловіку оголосили підозру у жорстокому поводженні з твариною. Згідно з чинним законодавством, йому загрожує штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Тим часом, у Ширяївському районі, що на Одещині, діти серед ночі прокрались на місцеву ферму й викрали теля.