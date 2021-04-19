На Київщині собака бійцівської породи напав на дитину (фото)

Життю потерпілого хлопчика нічого не загрожує

У неділю, 18 квітня, у Броварах, що під Києвом, на території спортивного майданчика на бульв. Незалежності, 10 американський стаффордширський тер’єр напав на семирічного хлопчика. Про це повідомляє «Трибуна-Бровари».

Як розповідає свідок Сергій, хлопчик гойдався на гойдалці на дитячому майданчику, що межує з огородженим сіткою футбольним полем. У цей час на футбольному полі жінка вигулювала стаффордширського тер’єра: говорила по телефону, а тварина без намордника та повідка бігала всередині огорожі.

За словами Сергія, він уже доходив до під’їзду свого будинку, як почув крики жінки та дитини. Як зазначає свідок, у цей час власниця тварини відтягувала від хлопчика собаку.

Батько дитини розповів, що син пішов гуляти в сусідній під’їзд до однокласника. Однак той учив уроки, тож хлопчик на дитячому майданчику очікував батька, щоб разом піти у магазин. У якийсь момент дитина вирішила зайти на футбольне поле і відкрила хвіртку. Власниця пса почала кричати, щоб хлопчик якнайшвидше вийшов, і дитина почала бігти геть. Проте пес наздогнав хлопчика вже за межами футбольного поля і повалив на землю.

Свідки вказують, що жінка не могла самотужки одягнути тварині намордник та повідок, і просила у них допомоги.

Очевидці події викликали поліцію та «швидку». Медики госпіталізували дитину в лікарню.

За словами батька, життю сина нічого не загрожує – у нього лише розірвана мочка лівого вуха. Хлопчику зашили рану і через 10 днів мають зняти шви. Проте син дуже злякався, тож звертатимуться за допомогою до психолога.

За словами чоловіка, власники собаки усвідомлюють свою провину і готові компенсувати витрати на лікування дитини.

У батьків хлопчика особливих претензій до власників тварини немає, значно більші – до влади міста, яка не подбала про належну кількість майданчиків для вигулу тварин, тож собаки змушені ділити з дітьми огороджені території.

Де можна вигулювати свого собаку

Українське законодавство дозволяє вигулювати тварин, зокрема собак, у загальних дворах або на вулиці. Але обов’язково варто потурбуватися про безпеку інших людей і виводити свого пса на короткому повідку і в наморднику. Проте це не стосується собак дрібних порід, про що має бути відмітка в реєстраційних посвідченнях до них.

За законом, можна вигулювати своїх тварин на пустирях, задніх дворах та в інших спеціальних місцях, відведених житлово-комунальними організаціями або виконавчими комітетами місцевих рад народних депутатів.

У Броварах є 11 спеціально відведених місць для вигулу тварин. Відведені, але зовсім не облаштовані.

Американський стаффордширський тер’єр

Американський стаффордширський тер’єр – універсальна порода собак. У наш час їх найчастіше використовують як домашніх компанійських собак, сторожів, пастухів, на службі в поліції та в інших цілях.

Суспільна думка щодо цих собак двояка: власники цих тварин вказують на їх дружній характер, відданість господарю та холоднокровність. Своєю чергою критики звертають увагу на генетичну схильність амстафів до бійок та агресивність частини її представників. Однак направлена вона, переважно, на інших собак. Факти агресії цієї породи до людей зумовлені неправильним вихованням тварин. На думку спеціалістів, власник амстафа має володіти певними професійними знаннями, щоб контролювати собаку та не допускати агресію з його боку.