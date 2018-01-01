Правоохоронці закінчили слідство смертельної ДТП, за участю співробітника МВС

13 листопада 2017 року водій «Мазди», який перебував у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення із двома автомобілями. У результаті один чоловік загинув на місці, іншого - госпіталізували.

Нагадаємо, ввечері на вулиці Стеценко сталося зіткнення трьох автомобілів: «Мазда», «Мітсубіші» та «Нісан». Під час аварії пасажир «Мітсубіші» отримав смертельні травми, а водія із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Патрульні поліцейськї, які перші прибули на місце події, побачили молодого



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13 листопада 2017 року водій «Мазди», який перебував у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення із двома автомобілями. У результаті один чоловік загинув на місці, іншого - госпіталізували.

Нагадаємо, ввечері на вулиці Стеценко сталося зіткнення трьох автомобілів: «Мазда», «Мітсубіші» та «Нісан». Під час аварії пасажир «Мітсубіші» отримав смертельні травми, а водія із тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Патрульні поліцейськї, які перші прибули на місце події, побачили молодого чоловіка, який знаходився поряд із автомобілем «Мазда», але стверджував, що не мав жодного відношення до ДТП. У той же час він мав тілесні ушкодження, які міг отримати в автопригоді, та ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження алкотесту на драгері чоловік відмовився. З’ясувалося, що учасник аварії – працівник сервісного центру.

Згодом водію «Мазди» оголосили про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, рішенням суду його на час слідства арештували.

У рамках кримінального провадження слідчі провели судові експертизи та ряд слідчих дій. Транспортно-трасологічна експертиза показала, що зіткнення відбулося на смузі руху автомобіля «Мітсубіші», а наркологічна підтвердила підозри, що чоловік знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

На цей час розслідування смертельної автопригоди закінчено. Матеріали із обвинувальним актом щодо водія «Мазди» направлені до суду. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.