У Філарета спростовують перемовини з РПЦ



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Почесний патріарх Православної церкви України Філарет Фото Станіслава Груздєва, Главком

Представник пресслужби почесного патріарха Філарета: Інформація повністю не відповідає дійсності

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет не вів перемовини із представниками Російської православної церкви щодо зняття з нього анафеми. Про це «Главкому» заявили у пресслужбі почесного патріарха, коментуючи розповсюджену деякими ЗМІ інформацію про те, що Філарет нібито відновив перемовини з представниками РПЦ щодо зняття анафеми.

Як зазначив представник пресслужби почесного патріарха Філарета Антон Павленко, інформація про перемовини з РПЦ повністю не відповідає дійсності.

«По-перше, Патріарха ніколи не турбувало питання цієї незаконної анафеми. Вона була накладена неканонічно, упередженно і протиправно, відповідно ця «анафема» не може вважатися дійсною. Про це беззаконня Патріарх писав листи до інших Помісних церков у дев'яностих роках.

По-друге, щодо тезису цього сайту (інсайдерський телеграм-канал Churcher, - ред.) про намагання Патріарха Філарета відновити спілкування з РПЦ. У 2017 році була спроба врегулювати конфлікти УПЦ КП і РПЦ, але ця спроба була ініційована не нами, а саме РПЦ! Саме представники ОВЦС Російської Церкви звернулися до Патріарха Філарета з можливістю врегулювання конфлікту. Пізніше, саме представники РПЦ просили написати листа від імені Патріарха Філарета до Архієрейського Собору РПЦ - це була їхня ініціатива!

По-третє, зараз Святійший не має жодного спілкування з РПЦ, чи УПЦ МП, і не намагається ніяк цього спілкування починати. Працюючи поряд з Патріархом, знаю точно, що ні він, ні хтось з його оточення на має жодних контактів з представниками московського патріархату», - пояснив Павленко.

Нагадаємо, посилаючись на власні джерела, інсайдерський телеграм-канал Churcher стверджує, що Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет відновив перемовини із представниками Російської православної церкви щодо зняття з нього анафеми.

Аналізуючи, що може означати відновлення перемовин Філарета із представниками РПЦ, автори телеграм-каналу розмірковують: «Ураховуючи поважний вік старця, а також його образу на Архієрейський Собор РПЦ 1992 року, який наклав на нього «анафему», зараз саме той час, коли усіма засобами треба цю анафему зняти. Це, звичайно, не означає, що УПЦ КП перейде в РПЦ, або УПЦ МП, а також не значить, що усі українські вірники побіжать «обійматися з братами росіянами» – занадто багато нам завдали шкоди ці «браття», але це значить, що Філарет таки безсусмнівно скине з себе важку ношу «неканонічності», яка висить у нього на душі вже майже 30 років. Тим більше, що зараз для цього найкращий час – поки ще жодна Помісна Церква не визнала ПЦУ, а УПЦ КП, незважаючи на останні перемоги, переживає зовсім не найкращі моменти. Подібне скасування відлучення допоможе Філаретові укріпити власні позиції на міжнародній арені, оскільки якою б ця московська церква не була, вона входить до диптиху.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва заборонив Православній церкві України (в канонічній єдності зі Вселенським патріархатом, ПЦУ) вживати заходів щодо ліквідації Української православної церкви Київського Патріархату та розпорядження її майном.

Філарет відновив перемовини з представниками РПЦ щодо зняття анафеми