На проспекті Палладіна з’явилася двостороння велодоріжка (фото)



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Велодоріжка вздовж проспекту Палладіна Фото: Оксана Марюк

Довжина велодоріжки складає 4,4 км

На проспекті Академіка Палладіна в Києві в ході капітального ремонту почали наносити горизонтальну розмітку на велосипедній доріжці.

Зараз тривають роботи з маркування велодоріжок горизонтальною дорожньою розміткою: 1.29 - піктограма велосипеда; 1.15 - велосипедний переїзд; 1.18 – «стрілка» позначення напрямку руху по смугах. Про це повідомляється на сторінці «Київ – велосипедне місто» у Facebook.

Загальна довжина велодоріжки від вулиці Стеценка до вулиці Василя Стуса складає 4,4 км. Ширина складає 2,5 метри, матеріал покриття - асфальтобетон.

Пішохідні тротуари поруч з велодоріжкою вимощені з декоративної бруківки ФЕМ, що додатково відокремить велосипедну інфраструктуру за типом мостіння. Згідно велоконцепції велодоріжка на проспекті Палладіна - магістральний веломаршрут і частина приміського веломаршруту «Ірпінь – Київ».

Як повідомлялося, станом на серпень 2019 року сумарна довжина велоінфраструктури в Києві складала 68 км. Також окремо існує експеримент суміщеного руху велосипедистів у смугах громадського транспорту. Сумарна довжина експериментальних ділянок такого руху 17 км.

Цього року в складі капітальних ремонтів вже будують двосторонні велодоріжки на вул. Заболотного (3 км), вул. Туполєва (3 км), просп. Палладіна (4 км), просп. Правди (1 км). Нещодавно розпочали капітальний ремонт вул. Пушкінської, на якій буде облаштовано велосмугу (1 км) та велосвітлофори. Загалом на найближчі 2 роки в проектах капітальних ремонтів на 20 вулицях заплановано забезпечити велоінфраструктуру.