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    В Україну повертається сніг, дощ та похолодання: прогноз погоди на п'ятницю

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    У низці областей України 5 березня очікується мокрий&nbsp;сніг - В Україну повертається сніг, дощ та похолодання: прогноз погоди на п'ятницю
    У низці областей України 5 березня очікується мокрий сніг

    У Києві сьогодні прогнозується вдень помірний дощ та мокрий сніг, температура 2-4° тепла

    В Україні сьогодні, 5 березня, у більшості областей пройде дощ та мокрий сніг, температура протягом доби 0-5° тепла.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «Уночі у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях невеликий, вдень в Україні, крім південної частини, помірний дощ та мокрий сніг, в Карпатах місцями значні опади. Вітер північно-західний (на півдні та сході країни - південно-західний), 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-5° тепла, вдень у південній частині 6-11°, на Одещині до 17° тепла», – йдеться у повідомленні.

    У Києві сьогодні прогнозується вночі місцями невеликий, вдень помірний дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 2-4° тепла.

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    Зазначимо, на Волині тала вода підтоплює прибудинкові території, а Львівщину затоплюватиме аж до 15 березня.

    Раніше синоптики дали прогноз на 5-8 березня. Також Укргідрометцентр здивував прогнозом на довгі вихідні.

    Також повідомлялося, що у деяких регіонах 9-11 березня буде до -10 градусів

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Україна снігопад вітер дощ
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