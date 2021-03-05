В Україну повертається сніг, дощ та похолодання: прогноз погоди на п'ятницю

У Києві сьогодні прогнозується вдень помірний дощ та мокрий сніг, температура 2-4° тепла

В Україні сьогодні, 5 березня, у більшості областей пройде дощ та мокрий сніг, температура протягом доби 0-5° тепла.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«Уночі у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях невеликий, вдень в Україні, крім південної частини, помірний дощ та мокрий сніг, в Карпатах місцями значні опади. Вітер північно-західний (на півдні та сході країни - південно-західний), 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-5° тепла, вдень у південній частині 6-11°, на Одещині до 17° тепла», – йдеться у повідомленні.

У Києві сьогодні прогнозується вночі місцями невеликий, вдень помірний дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 2-4° тепла.

Зазначимо, на Волині тала вода підтоплює прибудинкові території, а Львівщину затоплюватиме аж до 15 березня.

Раніше синоптики дали прогноз на 5-8 березня. Також Укргідрометцентр здивував прогнозом на довгі вихідні.

Також повідомлялося, що у деяких регіонах 9-11 березня буде до -10 градусів