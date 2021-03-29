Проїзд не дорожчатиме: столичні маршрутники розповіли деталі компромісу із владою

Тепер у салоні можна заповнювати половину загальних місць, а не тільки місць для сидіння

Анонсоване на минулі вихідні підвищення вартості проїзду у маршрутних таксі столиці не відбулося завдяки діалогу з міською владою.

Про це заявив голова Громадської спілки «Асоціація перевізників Києва та Київської області» Ігор Мойсеєнко, повідомляє «Апостроф».

За його словами, на це вплинуло рішення столичної влади, яким дозволено перевезення стоячих пасажирів у наземному громадському транспорті.

«Тобто раніше кількість пасажирів становила 50% сидячих місць, а зараз це 50% від загальної пасажиромісткості автобусів. Влада пішла нам назустріч. Наступного тижня планується круглий стіл приватних перевізників з Київською міською владою. Після цього вже будуть ухвалені якісь рішення. Поки що подорожчання відкладається», – уточнив він.

Однак при цьому за словами Мойсеєнка, більшість маршрутних таксі у Києві сьогодні працює на межі рентабельності.

Раніше у зазначеній Асоціації анонсували подорожчання вартості проїзду в столичних маршрутках на два гривні – з 8 до 10. Передбачалося, що новий тариф почне діяти з 27 березня. Причиною такого рішення перевізники називали локдаун.

Також у звʼязку з нерентабельною перевезень пасажирів у відповідності до карантинних приписів, Асоціація перевізників Києва та Київської області розглядає можливість зупинити роботу до 9 квітня.

Такий намір Київський міський голова Віталій Кличко назвав маніпулятивним. Одночасно він ще раз звернуся до киян з проханням користуватися міським транспортом лише у виключних випадках.