Кличко назвав маніпуляцією прохання перевізників заборонити роботу маршруток

Київський міський голова знову закликав киян не користуватися громадським транспортом без нагальної потреби

Намір Асоціації перевізників Києва та Київської області звернутися до міської влади за офіційним дозволом не працювати в карантин, є маніпулятивним. Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив в ефірі каналу «Україна 24», повідомляє офіційний сайт мера.

«Це виглядає так: мовляв, забороніть, будь ласка, нам працювати, бо ми маємо збитки. Так сьогодні, наприклад, весь комунальний транспорт в місті Києві – дотаційний. Він не прибутковий. Приватні ж маршрутки – це транспорт приватних перевізників. Вони повинні вирішувати на свій власний розсуд чи працювати їм. А вимагати заборони маршрутних перевезень – це маніпуляція!», – сказав Кличко.

Відповідаючи на запитання, що робитиме місто, якщо все ж таки приватні перевізники припинять роботу, мер столиці наголосив, що звертався і продовжує звертатися до киян, аби вони, в умовах суворих обмежень, користувалися громадським транспорт тільки за крайньої потреби.

«Якщо у вас немає гострої потреби кудись їхати, – залишайтесь вдома! Я звертаюсь до всіх роботодавців: за можливості, зробіть так, щоб співробітники або пішли у відпустки, або мали можливість працювати дистанційно. Зараз працюють виключно підприємства критичної інфраструктури – ті, що забезпечують життєдіяльність міста», – сказав Кличко.

Він додав, що наразі увесь комунальний громадський транспорт столиці працює на маршрутах.

«Але, якщо ситуація буде погіршуватись і дійте до критичної межі, я не виключаю, що ми будемо змушені обмежити і рух транспорту», – наголосив Віталій Кличко.

У середу, 24 березня, керівництво Асоціації перевізників Києва та Київської області оголосило про намір звернутися до столичного керівництва з проханням зупинити роботу автобусних маршрутів у режимі маршрутного таксі на час дії карантинних обмежень у столиці. Транспортники аргументують це прохання нерентабельністю перевезень напівпорожніх автобусів відповідно до вимог «червоної» епідемічної зони.