Маршрутки в Києві можуть зупинитись до кінця карантину

Перевізники несуть збитки від напівпорожніх маршруток

У звʼязку з нерентабельною перевезень пасажирів у відповідності до карантинних приписів, Асоціація перевізників Києва та Київської області розглядає можливість зупинити роботу до 9 квітня. Про це голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко сказав у коментарі Укрінформу.

«Розглядається така можливість. Перевізники будуть просити київську міську владу взагалі зупинити роботу автобусних маршрутів у режимі маршрутного таксі», – сказав Мойсеєнко та додав: «Завтра буде остаточне рішення. Ми сьогодні будемо намагатися виконувати ці вимоги щодо кількості пасажирів. Подивимося у кінці дня, що у нас буде і тоді ухвалюватимемо остаточне рішення».

Голова Асоціації перевізників Києва та Київської області повідомив, що ситуація складна, адже водії відмовляються працювати, оскільки вимога перевозити не більше 11 пасажирів (дозволено перевезення пасажирів в кількості більшій ніж 50% місць для сидіння — ред.) не дає можливості перевізникам компенсувати витрати на пальне. «Постійно виникають конфліктні ситуації з пасажирами, адже водії не можуть не пускати в салон людей. А з іншого боку поліція проводить перевірки та складає протоколи щодо порушення правил перевезення пасажирів у «червоній» зоні. Постійно конфлікти із пасажирами, які хочуть їхати. Їх не цікавить там 11 чи 12 людей. Побили вже скло у двох автобусах сьогодні та складено близько 100 протоколів по 17 тисяч гривень на водіїв», – сказав він.

Мойсеєнко раніше заявляв, що в Києві від суботи може подорожчати проїзд у маршрутках. Причиною такого рішення є локдаун. «Тобто, бачимо, що подорожчання – це вже таке другорядне питання», – сказав він.

Як зазначив у коментарі Укрінформу керівник Асоціації автоперевізників Київщини Олексій Павленко, мешканцям області поки що можна не турбуватися стосовно можливого дорожчання проїзду. Підстав для цього він не бачить.

Нагадаємо, що з 20 березня столиця запровадила суворі карантинні обмеження рішенням Постійної комісії ТЕБ та НС.

Як стало відомо у понеділок, 22 березня, попри карантинні обмеження, у Києві продовжить курсувати громадський транспорт. При цьому він буде перевірятися на дотримання протиепідемічних вимог.

В цей же день було складено три протоколи на водіїв маршрутних таксі, що порушували правила перевезень.

На сьогоднішній день користування громадським транспортом у Києві не обмежується при дотриманні протиепідемічних вимог та заповненості не більше половини місць. Але у випадку погіршання епідемічної ситуації у місті, столична влада може повернутися до практики видачі спецперепусток на нього, заявили в КМДА.

Обмеження місць у громадському транспорті сьогодні викликало скупчення пасажирів на зупинках та блокування трамвайних колій.

Під час свого онлайн-брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко закликав користуватися громадським транспортом лише у випадку крайньої потреби.

Як вже повідомлялося, нинішньої суботи, 27 березня, більшість київських маршрутних таксі планує підняти ціну за проїзд до 10 гривень.