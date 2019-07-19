На вулиці Києва вийшли п’ять нових українських тролейбусів (фото, відео)
Кличко показав, як виглядають нові тролейбуси вітчизняного виробництва
Київ продовжує оновлювати парк комунального громадського транспорту. Днями на маршрути вийшли 5 нових тролейбусів вітчизняного виробництва.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко. Він також оприлюднив відео, де показав, як виглядають нові тролейбуси вітчизняного виробництва.
«Нові тролейбуси - довжиною 18 метрів, оснащені системами безпеки, кондиціонерами, пристосовані для перевезення людей з інвалідністю, мають відкидний пандус. Також тролейбуси обладнані зовнішнім звуковим інформатором для пасажирів з вадами зору. Система ж відеоспостереження допомагає водію, під час зупинки, впевнитися, що всі пасажири зайшли в тролейбус. А також - відстежуватиме вандалів, які ріжуть сидіння та розмальовують салони громадського транспорту», - наголосив мер столиці.
Кличко зазначив, що до кінця липня на маршрути в Києві вийдуть ще 8 новеньких тролейбусів.
Загалом, за останніх кілька років місто закупило 134 сучасних тролейбуси, 63 трамваї та 100 автобусів. Модернізували 135 вагонів метро.
Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський зателефонував меру столиці з Дніпра щодо розрахунків за трамваї компанії «Татра-Юг», що виробляють на потужностях ДП «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Коментуючи розмову з президентом Кличко зазначив, що столиця України, оновлюючи парк комунального громадського транспорту, закуповує трамваї як іноземного виробництва, так і вітчизняного.
Мер підкреслив, що головне, чим керується місто, коли закуповує новий транспорт - це його якість і ціна, що їй відповідає.
Також Київ планує найближчим часом закупити трамваї на суму близько 25 млн євро за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. На тендерних вимогах, що формулює ЄІБ.