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    На вулиці Києва вийшли п’ять нових українських тролейбусів (фото, відео)

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    На вулиці Києва вийшли п’ять нових українських тролейбусів (фото, відео)

    Кличко показав, як виглядають нові тролейбуси вітчизняного виробництва

    Київ продовжує оновлювати парк комунального громадського транспорту. Днями на маршрути вийшли 5 нових тролейбусів вітчизняного виробництва.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко. Він також оприлюднив відео, де показав, як виглядають нові тролейбуси вітчизняного виробництва.

    «Нові тролейбуси - довжиною 18 метрів, оснащені системами безпеки, кондиціонерами, пристосовані для перевезення людей з інвалідністю, мають відкидний пандус. Також тролейбуси обладнані зовнішнім звуковим інформатором для пасажирів з вадами зору. Система ж відеоспостереження допомагає водію, під час зупинки, впевнитися, що всі пасажири зайшли в тролейбус. А також - відстежуватиме вандалів, які ріжуть сидіння та розмальовують салони громадського транспорту», - наголосив мер столиці. 

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    Кличко зазначив, що до кінця липня на маршрути в Києві вийдуть ще 8 новеньких тролейбусів.

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    На вулиці Києва вийшли п’ять нових українських тролейбусів (фото, відео)
    На вулиці Києва вийшли п’ять нових українських тролейбусів (фото, відео)
    На вулиці Києва вийшли п’ять нових українських тролейбусів (фото, відео)
    На вулиці Києва вийшли п’ять нових українських тролейбусів (фото, відео)
    На вулиці Києва вийшли п’ять нових українських тролейбусів (фото, відео)
    На вулиці Києва вийшли п’ять нових українських тролейбусів (фото, відео)

    Загалом, за останніх кілька років місто закупило 134 сучасних тролейбуси, 63 трамваї та 100 автобусів. Модернізували 135 вагонів метро.

    Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський зателефонував меру столиці з Дніпра щодо розрахунків за трамваї компанії «Татра-Юг», що виробляють на потужностях ДП «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».

    Коментуючи розмову з президентом Кличко зазначив, що столиця України, оновлюючи парк комунального громадського транспорту, закуповує трамваї як іноземного виробництва, так і вітчизняного. 

    Мер підкреслив, що головне, чим керується місто, коли закуповує новий транспорт - це його якість і ціна, що їй відповідає. 

    Також Київ планує найближчим часом закупити трамваї на суму близько 25 млн євро за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. На тендерних вимогах, що формулює ЄІБ.

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