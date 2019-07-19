На вулиці Києва вийшли п’ять нових українських тролейбусів (фото, відео)



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Кличко показав, як виглядають нові тролейбуси вітчизняного виробництва

Київ продовжує оновлювати парк комунального громадського транспорту. Днями на маршрути вийшли 5 нових тролейбусів вітчизняного виробництва.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко. Він також оприлюднив відео, де показав, як виглядають нові тролейбуси вітчизняного виробництва.

«Нові тролейбуси - довжиною 18 метрів, оснащені системами безпеки, кондиціонерами, пристосовані для перевезення людей з інвалідністю, мають відкидний пандус. Також тролейбуси обладнані зовнішнім звуковим інформатором для пасажирів з вадами зору. Система ж відеоспостереження допомагає водію, під час зупинки, впевнитися, що всі пасажири зайшли в тролейбус. А також - відстежуватиме вандалів, які ріжуть сидіння та розмальовують салони громадського транспорту», - наголосив мер столиці.

Кличко зазначив, що до кінця липня на маршрути в Києві вийдуть ще 8 новеньких тролейбусів.

Загалом, за останніх кілька років місто закупило 134 сучасних тролейбуси, 63 трамваї та 100 автобусів. Модернізували 135 вагонів метро.

Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський зателефонував меру столиці з Дніпра щодо розрахунків за трамваї компанії «Татра-Юг», що виробляють на потужностях ДП «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».

Коментуючи розмову з президентом Кличко зазначив, що столиця України, оновлюючи парк комунального громадського транспорту, закуповує трамваї як іноземного виробництва, так і вітчизняного.

Мер підкреслив, що головне, чим керується місто, коли закуповує новий транспорт - це його якість і ціна, що їй відповідає.

Також Київ планує найближчим часом закупити трамваї на суму близько 25 млн євро за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. На тендерних вимогах, що формулює ЄІБ.

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