Правоохоронці знову прийшли з обшуками в «Київавтодор»
Справа стосується розтрати коштів на ремонті Південного мосту
Подільська окружна прокуратура Києва спільно з поліцією провела обшуки в офісних приміщеннях комунальної корпорації «Київавтодор» та підрядного підприємства. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Слідчі дії відбувалися в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом розтрати бюджетних коштів під час проведення державної закупівлі, предметом якої є капітальний ремонт деформаційних швів естакадної частини Південного мостового переходу через р. Дніпро у Києві.
Загальна сума підряду становила 148,7 млн грн.
За даними слідства, частина робіт, які згідно з документами, були виконані підрядником на об’єкті у період з вересня по листопад поточного року, не відповідають заявленим обсягам та вартості.
14 грудня на підставі ухвал суду проведено обшуки в офісних приміщеннях підприємств з метою відшукання фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України.
Нагадаємо, 15 вересня правоохоронці провели обшуки у корпорації «Київавтодор», в КП «Київавтошляхміст» та у 10 районних КП ШЕУ міста.
Як повідомлялося, ремонтні роботи на Південному мосту у Києві можуть бути завершені до 2023 року.
- 2004 рік – ремонт деформаційних швів;
- 2007 рік – ремонт і фарбування вант;
- 2009-2010 роки – ремонт мостового полотна залізобетонної бетонної частини прогонової будови з заміною гідроізоляції та асфальтобетонного покриття;
- 2015-2016 роки – капітальний ремонт на металевій частині мосту