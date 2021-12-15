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    Правоохоронці знову прийшли з обшуками в «Київавтодор»

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    Обшуки відбулися в&nbsp;офісних приміщеннях &laquo;Київавтодору&raquo; та підрядного підприємства - Правоохоронці знову прийшли з обшуками в «Київавтодор»
    Обшуки відбулися в офісних приміщеннях «Київавтодору» та підрядного підприємства
    фото: Київська міська прокуратура

    Справа стосується розтрати коштів на ремонті Південного мосту

    Подільська окружна прокуратура Києва спільно з поліцією провела обшуки в офісних приміщеннях комунальної корпорації «Київавтодор» та підрядного підприємства. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Слідчі дії відбувалися в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом розтрати бюджетних коштів під час проведення державної закупівлі, предметом якої є капітальний ремонт деформаційних швів естакадної частини Південного мостового переходу через р. Дніпро у Києві.

    Загальна сума підряду становила 148,7 млн грн.

    За даними слідства, частина робіт, які згідно з документами, були виконані підрядником на об’єкті у період з вересня по листопад поточного року, не відповідають заявленим обсягам та вартості.

    14 грудня на підставі ухвал суду проведено обшуки в офісних приміщеннях підприємств з метою відшукання фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України.

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    Правоохоронці знову прийшли з обшуками в «Київавтодор»
    Правоохоронці знову прийшли з обшуками в «Київавтодор»
    Правоохоронці знову прийшли з обшуками в «Київавтодор»

    Нагадаємо, 15 вересня правоохоронці провели обшуки у корпорації «Київавтодор», в КП «Київавтошляхміст» та у 10 районних КП ШЕУ міста.

    Як повідомлялося, ремонтні роботи на Південному мосту у Києві можуть бути завершені до 2023 року.

    Південний міст через річку Дніпро побудували у 1990 році. З 1992 року ним почався рух поїздів метрополітену Сирецько-Печерської лінії.
    За роки експлуатації на Південному мосту проводили такі роботи:
    • 2004 рік – ремонт деформаційних швів;
    • 2007 рік – ремонт і фарбування вант;
    • 2009-2010 роки – ремонт мостового полотна залізобетонної бетонної частини прогонової будови з заміною гідроізоляції та асфальтобетонного покриття;
    • 2015-2016 роки – капітальний ремонт на металевій частині мосту
    Теги: Національна поліція України обшук прокуратура Київ ремонт Київавтодор міст
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    Правоохоронці знову прийшли з обшуками в «Київавтодор»