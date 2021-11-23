Правоохоронці знову прийшли з обшуками на підприємство «Київкомунсервіс»

Вперше обшуки у приміщеннях КП «Київкомунсервіс», а також в офісах підрядних організацій відбулися 17 серпня

Поліція вилучає копії документів підприємства

У вівторок, 23 листопада, Головним слідчим управлінням Національної поліції в рамках кримінального провадження № 42020000000002227 від 12.11.2020 на підставі ухвали Печерського районного суду Києва на підприємстві «Київкомунсервіс» проводяться вилучення копій документів. Підприємство співпрацює зі слідством, надано доступ до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

У КМДА зазначають, що обшуки та вилучення документів на підприємствах столиці мають постійний характер.

Нагадаємо, 17 серпня відбуваються обшуки у приміщеннях комунального підприємства «Київкомунсервіс».

Повідомлялося, що обшуки в приміщеннях комунального підприємства «Київкомунсервіс» та підрядних організаціях проводилися в рамках кримінального провадження за фактом привласнення коштів територіальної громади Києва під час надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив про системний, політично мотивований тиск на столичну владу та назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни. Він переконаний, що обшуки спрямовані на дискредитацію столичної влади та його особисто.

ДБР заявляє, що керівництво та службові особи структур КМДА з використанням влади та наданих їм повноважень налагодили стійкі корупційні схеми розкрадання бюджету міста Києва.

Київ уклав меморандум з юридичною компанією щодо аналізу та юридично-правової оцінки корупційних звинувачень, висунутих на адресу влади міста останніми місяцями.