Невтішна статистика зі столичних доріг: за тиждень понад 700 ДТП і двоє загиблих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На проспекті Академіка Вернадського в Києві Range Rover зніс стовп і «припаркувався» в найближчих кущах Фото: Інформатор

На дорогах Києва отримали поранення 46 людини

За тиждень з 15 по 21 липня у Києві зафіксовано 708 дорожньо-транспортних пригод (на попередньому тижні - 758), з них 35 з потерпілими (на попередньому тижні 45). Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

На дорогах столиці отримали поранення 46 людини (на попередньому тижні - 54). У ДТП є двоє загиблих (на попередньому тижні загиблих немає).

Сталося 8 наїздів на пішоходів, з них 4 - на пішохідних переходах.

Поранено 6 мотоциклістів та двоє велосипедистів.

Як повідомлялося, за перше півріччя 2019 року у Києві зареєстровано 19221 дорожньо-транспортних пригод, з них 1023 з потерпілими.

Згідно з оприлюдненою поліцейськими картою, найбільше ДТП за перше півріччя сталося в Голосіївському районі – 2730. На другому місці Шевченківський район (2565), на третьому – Святошинський (2121).