На Львівщині автомобіль збив матір з дітьми на зупинці. Жінка загинула



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Автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся Фото: Відділ комунікації поліції Львівської області

Водій автомобіля «Рено Трафік», 19-річний мешканець Сколівського району, виїхав за межі проїзної частини дороги

На автодорозі Київ – Чоп у селі Козьова Сколівського району близько 6.50 у неділю, 21 липня, сталася смертельна ДТП.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

За попередніми даним, водій автомобіля «Рено Трафік», 19-річний мешканець Сколівського району, виїхав за межі проїзної частини дороги на зупинку та скоїв наїзд на жінку та двох дітей.

Після цього автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся.

«42-річну мешканку Сколівського району та двох її доньок віком 12 та 14 років із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню. Жінка померла, діагнози дітей уточнюються», - заявили в поліції.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про затримання водія транспортного засобу в порядку ст.208 КПК України.