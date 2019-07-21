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    На Львівщині автомобіль збив матір з дітьми на зупинці. Жінка загинула

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    Автомобіль з&rsquo;їхав у кювет та перекинувся - На Львівщині автомобіль збив матір з дітьми на зупинці. Жінка загинула
    Автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся
    Фото: Відділ комунікації поліції Львівської області

    Водій автомобіля «Рено Трафік», 19-річний мешканець Сколівського району, виїхав за межі проїзної частини дороги

    На автодорозі Київ – Чоп у селі Козьова Сколівського району близько 6.50 у неділю, 21 липня, сталася смертельна ДТП.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

    За попередніми даним, водій автомобіля «Рено Трафік», 19-річний мешканець Сколівського району, виїхав за межі проїзної частини дороги на зупинку та скоїв наїзд на жінку та двох дітей.

    Після цього автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся.

    «42-річну мешканку Сколівського району та двох її доньок віком 12 та 14 років із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню. Жінка померла, діагнози дітей уточнюються», - заявили в поліції.

    За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

    Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про затримання водія транспортного засобу в порядку ст.208 КПК України.

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