Супрун дала поради, як допомогти постраждалим у ДТП



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Супрун нагадує, що під час ДТП найважливіше, що потрібно зробити — зупинити масивні кровотечі

У ДТП у 2018 році загинули понад три тисячі осіб, ще понад 28 тисяч були травмовані. І більшість загиблих померли на догоспітальному етапі — до надання медичної допомоги.

Тому українцям варто було би навчитися надавати постраждалим домедичну допомогу, написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook.

На її думку, «від порятунку постраждалого свідків або перехожих може зупиняти страх зробити щось неправильно або невміння надавати першу медичну допомогу«. Очільниця МОЗ оприлюднила базові поради, які допоможуть врятувати постраждалих у ДТП.

Перш ніж надавати допомогу, потрібно переконатися, що місце аварії є безпечним. За потреби необхідно зупинити або обмежити рух транспорту. Екстрену медичну допомогу, поліцію та рятувальників треба викликати одразу, якщо в аварії є постраждалі.

Супрун нагадує, що найважливіше, що потрібно зробити — зупинити масивні кровотечі.

«Критичною є кровотеча за якою із тіла виходить велика кількість крові, а пляма швидко зростає. Якщо можна точно визначити місце кровотечі, треба накласти турнікет на 5 см вище місця поранення (але не на суглоб). Якщо не можна, накладайте турнікет на кінцівку максимально високо (ближче до тулуба). Якщо кровотечу не можна зупинити турнікетом — тисніть на місце поранення бинтами», - радить Супрун.

Якщо плями крові невеликі та зростають повільно, така кровотеча є некритичною. Для неї потрібна стискаюча бинтова пов’язка.

Також необхідно перевірити, чи дихає постраждалий, та як саме. Супрун радить спробувати поговорити з постраждалим. Якщо він розмовляє — його дихальним шляхам наразі нічого не загрожує.

Але якщо постраждалий без свідомості — його дихання може бути під загрозою. «Необхідно перевірити, чи немає в ротовій порожнині сторонніх предметів або рідин. Але в жодному разі не можна діставати їх руками. Скористайтеся негострими предметами, що є поруч. Руками можна спробувати відкрити дихальні шляхи непритомного постраждалого. Найкращий метод — висування щелепи. Зайві рухи шиї можуть завдати шкоди, якщо постраждалий отримав травму шийного відділу хребта», - пише Супрун.

Якщо ж дихання відсутнє — треба починати серцево-легеневу реанімацію. Для цього знадобиться клапан-маска з автомобільної аптечки. Також Супрун нагадала, що під голову постраждалого не можна підкладати будь-які речі — це може завадити диханню.

«Якщо постраждалий дихає, і його життю нічого не загрожує, не намагайтеся дістати його з авто, - пише очільниця МОЗ. - Дочекайтеся медиків та рятувальників».

Також вона додає, що надавати домедичну допомогу та стежити за станом постраждалого необхідно до приїзду «швидкої«. Та радить знайти час, щоб пройти курси першої допомоги, бо необхідні навички можна набути лише на практиці.