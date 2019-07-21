В Івано-Франківську водійка на пішохідному переході збила дворічну дитину



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Фото: Галка

Після ДТП дитину доставили до лікарні

В Івано-Франківську сталася ДТП, в результаті якої постраждала дворічна дитина. Вранці 20 липня автомобіль Mitsubishi Lancer скоїв наїзд на маленьку дівчинку, яка переходила дорогу зі своєю мамою на пішохідному переході.

Про це повідомляє місцеве видання Галка.

Інцидент стався на вулиці Миколайчука 28. Жінка їхала на іномарці з вулиці Стуса на вулицю Миколайчука, і не пригальмувала перед «зеброю».

Як розповіла спікерка патрульної поліції Христина Мриглід, водійка не надала перевагу в русі пішоходам, і скоїла наїзд на дівчинку.

На місце ДТП прибула слідчо-оперативна група. В даний час з'ясовуються всі деталі події.

Постраждалу дитину забрали в дитячу лікарню, де надають медичну допомогу.

Наскільки серйозні травми отримала дівчинка - не уточнюється.

Нагадаємо, у Запорізькій області водій автомобіля, перебуваючи в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння, на смерть збив двох велосипедистів.