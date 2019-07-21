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    Не вписався у поворот: у Києві Range Rover зніс стовп і вилетів у кущі (фото, відео)

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    Автомобіль отримав серйозні пошкодження - Не вписався у поворот: у Києві Range Rover зніс стовп і вилетів у кущі (фото, відео)
    Автомобіль отримав серйозні пошкодження
    Фото: Інформатор

    В результаті аварії постраждав водій автомобіля

    У неділю, 21 липня, на проспекті Академіка Вернадського в Києві сталася ДТП: Range Rover зніс стовп і «припаркувався» в найближчих кущах.

    Аварія трапилася близько 03:00. Про це повідомляє Інформатор.

    В даний момент поліцейським не вдалося встановити причину ДТП, проте точно відомо, що водій не зумів вписатися в поворот і влетів у стовп. Швидкість руху була такою, що Range Rover розвернуло, і зупинився він тільки через десяток метрів в кущах.

    В результаті аварії автомобіль отримав серйозні пошкодження: праве переднє крило повністю розбита, лобове скло розбилося. Сам же водій постраждав набагато менше. Його відвезли в лікарню з переломом лівої кисті.

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    Не вписався у поворот: у Києві Range Rover зніс стовп і вилетів у кущі (фото, відео)
    Не вписався у поворот: у Києві Range Rover зніс стовп і вилетів у кущі (фото, відео)
    Не вписався у поворот: у Києві Range Rover зніс стовп і вилетів у кущі (фото, відео)
    Не вписався у поворот: у Києві Range Rover зніс стовп і вилетів у кущі (фото, відео)
    Не вписався у поворот: у Києві Range Rover зніс стовп і вилетів у кущі (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    За словами поліцейських, вони поки не можуть встановити, що саме стало причиною ДТП, а також не можуть сказати - чи був водій у стані алкогольного сп'яніння.

    На місці ДТП, крім двох екіпажів поліції, також працювали співробітники енергокомпанії, які займалися усуненням аварії на лінії електропередач, яка сталася через аварію.

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