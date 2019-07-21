Не вписався у поворот: у Києві Range Rover зніс стовп і вилетів у кущі (фото, відео)



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Автомобіль отримав серйозні пошкодження Фото: Інформатор

В результаті аварії постраждав водій автомобіля

У неділю, 21 липня, на проспекті Академіка Вернадського в Києві сталася ДТП: Range Rover зніс стовп і «припаркувався» в найближчих кущах.

Аварія трапилася близько 03:00. Про це повідомляє Інформатор.

В даний момент поліцейським не вдалося встановити причину ДТП, проте точно відомо, що водій не зумів вписатися в поворот і влетів у стовп. Швидкість руху була такою, що Range Rover розвернуло, і зупинився він тільки через десяток метрів в кущах.

В результаті аварії автомобіль отримав серйозні пошкодження: праве переднє крило повністю розбита, лобове скло розбилося. Сам же водій постраждав набагато менше. Його відвезли в лікарню з переломом лівої кисті.

За словами поліцейських, вони поки не можуть встановити, що саме стало причиною ДТП, а також не можуть сказати - чи був водій у стані алкогольного сп'яніння.

На місці ДТП, крім двох екіпажів поліції, також працювали співробітники енергокомпанії, які займалися усуненням аварії на лінії електропередач, яка сталася через аварію.