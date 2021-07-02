П’яний, як чіп, чоловік «замінував» гуртожиток у Києві

Правоохоронці затримали чоловіка, який повідомив про замінування будинку

До чергової частини Деснянського управління поліції зателефонував невідомий та повідомив про замінування гуртожитку на проспекті Лісовому. На місце події черговий направив слідчо-оперативну групу, наряди патрульної поліції та спеціалістів управління вибухотехнічної служби. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час ретельного огляду житлового будинку та прилеглої до нього території поліцейські не виявили небезпечних пристроїв, однак протягом години встановили особу, яка повідомила про мінування.

«Правопорушником виявився раніше не судимий 47-річний киянин, якого затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіка виявили патрульні поліцейські на зупинці громадського транспорту, де він спостерігав за діями правоохоронців. На момент скоєння правопорушення чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Прилад Драгер показав 2,68 проміле. У ході першочергових слідчих дій у затриманого вилучили мобільний телефон для проведення фоноскопічної експертизи», – розповів слідчий Деснянського управління поліції Олександр Кокідько.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує від двох до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно поліція затримала 22-річного чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про замінування розважального закладу на вулиці Гарматній у Солом’янському районі Києва.

Також столичні слідчі повідомили про підозру чоловіку за неправдивий виклик про замінування квартири житлового будинку.

Раніше Деснянська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 32-річному киянину, який зробив хибне повідомлення про замінування Північного мосту.