Вінничанин напідпитку «замінував» лікарню (фото)

Приміщення медзакладу та прилеглу територію обстежили вибухотехніки та кінолог із собакою

На Вінниччині чоловік повідомив правоохоронців про те, що замінував лікарню і незабаром станеться вибух. «Замінування» виявилося неправдивим. Про це повідомляє ГУ НП області.

30 червня о пів на першу ночі у поліцію зателефонував невідомий та сказав, що замінував козятинську лікарню. Приміщення медзакладу та прилеглу територію обстежили вибухотехніки та кінолог із собакою. Вибухонебезпечних предметів вони не виявили.

Правоохоронці також встановили власника мобільного телефону, з якого надійшов виклик. Знайшли чоловіка на одній із вулиць Козятина. Ним виявився 26-річний місцевий житель. Раніше він уже неодноразово притягувався до відповідальності за адмінправопорушення. Про «замінування» чоловік повідомив, будучи напідпитку.

Порушника поліцейські затримали. Йому загрожує до восьми років увʼязнення.

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