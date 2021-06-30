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    Вінничанин напідпитку «замінував» лікарню (фото)

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    Вінничанин напідпитку «замінував» лікарню (фото)
    Фото:Поліція вінницької області

    Приміщення медзакладу та прилеглу територію обстежили вибухотехніки та кінолог із собакою

    На Вінниччині чоловік повідомив правоохоронців про те, що замінував лікарню і незабаром станеться вибух. «Замінування» виявилося неправдивим. Про це повідомляє ГУ НП області.

    30 червня о пів на першу ночі у поліцію зателефонував невідомий та сказав, що замінував козятинську лікарню. Приміщення медзакладу та прилеглу територію обстежили вибухотехніки та кінолог із собакою. Вибухонебезпечних предметів вони не виявили.

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    Вінничанин напідпитку «замінував» лікарню (фото)
    Вінничанин напідпитку «замінував» лікарню (фото)

    Правоохоронці також встановили власника мобільного телефону, з якого надійшов виклик. Знайшли чоловіка на одній із вулиць Козятина. Ним виявився 26-річний місцевий житель. Раніше він уже неодноразово притягувався до відповідальності за адмінправопорушення. Про «замінування» чоловік повідомив, будучи напідпитку.

    Порушника поліцейські затримали. Йому загрожує до восьми років увʼязнення.

    Нагадаємо, у селі Ладижинські Хутори Гайсинського району Вінницької області п'яний водій автомобіля ВАЗ-21011 збив візочок з однорічною дитиною. Внаслідок ДТП, що сталась на вулиці 1-го Травня, дівчинка зазнала важких травм

    Теги: вибух замінування Вінниччина кінолог
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    Вінничанин напідпитку «замінував» лікарню (фото)