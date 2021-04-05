«Замінував» усе село: звільнений працівник знайшов спосіб поквитатися з роботодавцем (фото)

За неправдиве повідомлення про небезпеку зловмисник може отримати до шести років ув'язнення

Житель Макарівського району був затриманий поліцейськими Київщини після того, як він повідомив про «мінування» цілого села. Подробиці розповіли у відділі комунікацій поліції регіону.

Стало відомо, що зловмисник сам подзвонив правоохоронцям і передав, що село Кодра заміновано. Чоловік викликав в селище поліцейських і відразу ж кинув трубку.

«Громадянин раніше працював комірником на одному з підприємств села Білогородка Бучацького району. Керівництво звільнило його з займаної посади. А для того, щоб привернути до себе увагу, він подзвонив в поліцію і повідомив про замінування», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали псевдо-мінера. За даним фактом порушено кримінальне провадження: за неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності йому загрожує до шести років увʼязнення відповідно до статті 259 Кримінального кодексу.

Раніше стало відомо, що суд відправив за ґрати на чотири роки чоловіка, що повідомив про вибухівку, начебто закладену в одному з поштових відділень Голосіївського району. Порівняно жорстке покарання обумовлено тим, що це не перший вирок даній особі за подібний злочин.