Залізничний вокзал у Києві відкрито після «замінування»

Через анонімне повідомлення про мінування було обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів

Правоохоронці під час огляду вокзалу не виявили вибухонебезпечних предметів

Після перевірки на наявність вибухонебезпечних предметів Центральний та Південний вокзали Києва працюють у штатному режимі. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Правоохоронці закінчили огляд приміщень і території вокзалів о 16:30. Вибухових пристроїв не виявлено.

Нагадаємо, сьогодні було тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у зв'язку з повідомленням про замінування.

Всіх працівників та пасажирів вокзалу було евакуйовано.

Поїзди курсували за графіком. Посадка пасажирів здійснювалася через прилеглі до центральної будівлі переходи.

17 червня теж було тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві у зв'язку з повідомленням про замінування. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряли вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Того ж дня на електронну пошту поліції Києва надійшов лист про замінування станцй метро «Хрещатик», «Золоті ворота», «Палац спорту», «Університет» та одного з літаків в аеропорту «Бориспіль». У результаті перевірки вибухонебезпечних предметів у метрополітені не виявлено.

До перевірки були задіяні слідчо-оперативні групи районних управлінь поліції Києва, вибухотехніки та кінологи.

Також поліцейські Бориспільщини провели перевірку території міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Столичні правоохоронці розшукали та затримали чоловіка, який зробив неправдивий виклик про замінування залізничного вокзалу. Псевдомінеру повідомлено про підозру у вчиненні злочину.