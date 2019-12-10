Радари на дорогах в дії: з початку року на Київщині виявлено майже 25 тис. «шумахерів»



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Патрульні фіксують порушення швидкісного режиму за допомогою лазерного вимірювача швидкості TruCAM

Правоохоронці виписали порушникам адміністративні постанови

З початку року працівники патрульної поліції Київської області винесли 24,494 тис. адміністративних постанов відносно водіїв за порушення швидкості руху.

Поліцейські фіксували порушення швидкісного режиму за допомогою лазерного вимірювача швидкості TruCAM. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, 21,114 тис. постанов винесено за ч. 1 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 кілометрів на годину) КУпАП; 3,38 тис. - за ч. 3 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 50 кілометрів на годину) КУпАП.

Патрульні Київщини фіксують швидкість руху автотранспорту за допомогою лазерного приладу TruCAM на автомобільних дорогах державного значення:

М-03 Київ – Харків - Довжанський;

М-05 Київ - Одеса;

М-06 Київ - Чоп ;

М-07 Київ - Ковель.

Як повідомлялося, з 20 листопада зросла кількість ділянок доріг, де використовуються радари для вимірювання швидкості TruCAM.