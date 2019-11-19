Кількість радарів TruCAM на дорогах України збільшать до 115

Так, на сайті патрульної поліції та в соцмережах публікується карта, де позначені ділянки, на яких вимірюється швидкість; на дорозі встановлюються відповідні знаки, вони попереджають про фото- та відеофіксацію порушень; у місцях фіксації порушень стоїть службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Також він виклав карти і таблицю, де вказано оновлену інформацію — вона позначена червоним кольором.

Білошицький поінформував, що з початку використання приладу (жовтень 2018) патрульні притягнули до відповідальності понад 350 тис. порушників.