Радіаційний фон у столиці у нормі

Стан повітря у Києві нормалізувався

Станом на 13.00 суботи у столиці нормалізувалися показники атмосферного повітря. Радіаційне тло також у нормі, повідомляють у Київській міській військовій адміністрації.

«Стан повітря у Києві нормалізувався. Небезпека минула, тому попередні рекомендації скасовуються», – йдеться у повідомленні міськадміністрації у телеграм-каналі у суботу.

У повідомленні наголошується: «На Лівому березі фіксується показник радіаційного фону 0,11 мкЗв/год, на Правому березі - 0,10 мкЗв/год за норми 0,26 мкЗв/год».

У суботу вранці міськадміністрація просила киян не відчиняти вікна та не виходити на вулицю через підвищену концентрацію пилу в атмосферному повітрі, спричиненому значними пожежами в Київській області.

У ДСНС повідомили зранку, що смог, який накрив столицю України та Київську область з ночі, пов’язаний з погодними умовами, що сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі.

Нагадаємо, 19 березня близько 4 години ранку кияни відчули сильний запах гару, їдкий дим накрив столицю.

Сполучені Штати Америки попередили: якщо Росія використовує хімічну зброю на території України, її чекають серйозні наслідки з боку США.

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