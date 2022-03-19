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    Радіаційний фон у столиці у нормі

    Радіаційний фон у столиці у нормі
    фото з відкритих джерел

    Стан повітря у Києві нормалізувався

    Станом на 13.00 суботи у столиці нормалізувалися показники атмосферного повітря. Радіаційне тло також у нормі, повідомляють у Київській міській військовій адміністрації.

    «Стан повітря у Києві нормалізувався. Небезпека минула, тому попередні рекомендації скасовуються», – йдеться у повідомленні міськадміністрації у телеграм-каналі у суботу.

    У повідомленні наголошується: «На Лівому березі фіксується показник радіаційного фону 0,11 мкЗв/год, на Правому березі - 0,10 мкЗв/год за норми 0,26 мкЗв/год».

    У суботу вранці міськадміністрація просила киян не відчиняти вікна та не виходити на вулицю через підвищену концентрацію пилу в атмосферному повітрі, спричиненому значними пожежами в Київській області.

    У ДСНС повідомили зранку, що смог, який накрив столицю України та Київську область з ночі, пов’язаний з погодними умовами, що сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі.

    Нагадаємо, 19 березня близько 4 години ранку кияни відчули сильний запах гару, їдкий дим накрив столицю.

    Сполучені Штати Америки попередили: якщо Росія використовує хімічну зброю на території України, її чекають серйозні наслідки з боку США.

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна Україна повітря окупація #stoprussia
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    Радіаційний фон у столиці у нормі