Мінкульт взявся за відновлення зруйнованого Гостиного двору в Києві

Гостиний двір хочуть перетворити на сучасний громадський простір

Розпочався масштабний проєкт відновлення Гостиного двору в Києві. Історичне місце відреставрують з урахуванням потреб сучасних містян. Йдеться не тільки про ремонт будівлі, але і про нове життя всієї Контрактової площі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

До розробки концепції розвитку пам'ятки Мінкульт залучає експертів із різних сфер. Реставратори, архітектори, урбаністи, історики, культурні менеджери, громадськість, а також представники державної та міської влади зберуться на проєктному семінарі «Гостиний двір: Фокус уваги – візія», щоб розробити покрокову Дорожню карту реставрації та розвитку Гостиного двору в Києві.

Учасники семінару дослідять стан будівлі Гостиного двору та простір навколо нього, ознайомляться з намірами міста щодо реконструкції площі та запропонують можливі функції будівлі на основі результатів громадського опитування та світових аналогів.

Мінкульт оприлюднить результати проєктного семінару для подальшого фахового та громадського обговорення.

Наразі для підготовки до семінару фахівці громадської організації «Урбанина» досліджують Контрактову площу, аналізують транспортні та людські потоки, типові маршрути тощо. Також проведуть опитування киян та мешканців Подолу щодо їх бачення долі Гостиного двору.

Крім того, триває розробка проєкту протиаварійних робіт будівлі, адже тривалий час Гостиний двір знаходився в занедбаному стані. Він отримав значні ушкодження, інженерні системи зруйновані, а територія засмічена.

Нагадаємо, нещодавно Гостиний двір взято під державну охорону.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомляв, що після реставрації Гостиного двору в ньому, швидше за все, організують багатофункціональний мистецький центр.



