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Respublika Park та Lavina Mall опинилися в темряві через знеструмлення столиці (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Respublika Park та Lavina Mall опинилися в темряві через знеструмлення столиці (відео)
На відео видно, що всередині торгових центрів практично повністю відсутнє освітлення
фото: кадр з відео

У мережі публікують кадри з торгових центрів після перебоїв з електропостачанням

У Києві через перебої з електропостачанням без світла опинилися великі торгово-розважальні центри Respublika Park та Lavina Mall. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

На відео видно, що всередині торгових центрів практично повністю відсутнє освітлення. Частина приміщень опинилася в темряві, водночас у деяких зонах продовжує працювати резервне освітлення.

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Перебої з електропостачанням у столиці відбуваються після масованої російської атаки, під час якої окупанти били, зокрема, по енергетичній інфраструктурі.

Варто нагадати, що у ніч проти 7 жовтня Росія атакувала Київ. За даними міської влади, внаслідок атаки в різних районах столиці зафіксували падіння уламків та пошкодження об'єктів. Зокрема, у Дарницькому районі виникла пожежа в гаражному кооперативі, де загинули двоє людей. У Подільському районі сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі.

 

 

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Теги: Київ війна обстріл відключення світла

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