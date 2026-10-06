Зеленський провів Ставку: визначено завдання щодо РЕБ і далекобійних дронів

Під час засідання визначили додаткові завдання для Збройних сил України та українських виробників

ГУР доповіло про технологічні пріоритети Росії, а Україна готує нові санкції проти постачальників компонентів для російської зброї

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Під час засідання обговорили спроможності систем радіоелектронної боротьби, їх застосування для захисту інфраструктури, а також забезпечення українських сил далекобійними дронами на наступний рік. Про це глава держави повідомив за підсумками Ставки, пише «Главком».

За словами Зеленського, системи РЕБ відіграють значну роль у захисті України від російських ударних безпілотників. Саме цей компонент оборони, за його словами, забезпечує значну частину знешкодження російських «шахедів».

«Провів Ставку. Детальні доповіді по спроможностях систем РЕБ, по застосуванню РЕБ для захисту інфраструктури. Саме цей компонент нашої оборони забезпечує значну частину знешкодження російських "шахедів"», – заявив президент.

Під час засідання визначили додаткові завдання для Збройних сил України та українських виробників. Зеленський зазначив, що йдеться про масштабування найбільш ефективних підходів до застосування РЕБ.

Окремо учасники Ставки заслухали доповідь Головного управління розвідки щодо технологічних пріоритетів Росії на цей і наступний роки. Йшлося також про постачання до РФ критичних компонентів та обладнання, необхідних для виробництва озброєння.

«Щодо цього будуть підготовлені наші нові пакети санкцій, ГУР надасть свої пропозиції Кабінету Міністрів та РНБО», – повідомив Зеленський.

Президент додав, що Україна працює над синхронізацією власних санкцій із обмеженнями, які запроваджують держави-партнери. Мета – ускладнити Росії доступ до компонентів та обладнання, які вона використовує для розвитку військового виробництва.

Ще одним питанням Ставки стало забезпечення українських сил далекобійними безпілотниками у 2027 році. За словами Зеленського, учасники засідання визначили основні завдання за цим напрямом.

«Головний критерій – у нас має бути здатність дзеркально відповідати на російські удари», – наголосив президент.

Зеленський також повідомив, що під час Ставки аналізували ефективність наявних оборонних рішень і визначали напрями, які необхідно масштабувати. Окрему увагу приділили захисту критичної інфраструктури від російських атак.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський 6 жовтня провів селекторну нараду з урядовцями, військовими та представниками ключових служб. Однією з головних тем стала підготовка Росії до нового масованого удару та посилення захисту українських об'єктів.