Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський провів Ставку: визначено завдання щодо РЕБ і далекобійних дронів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський провів Ставку: визначено завдання щодо РЕБ і далекобійних дронів
Під час засідання визначили додаткові завдання для Збройних сил України та українських виробників
фото: Офіс президента України

ГУР доповіло про технологічні пріоритети Росії, а Україна готує нові санкції проти постачальників компонентів для російської зброї

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Під час засідання обговорили спроможності систем радіоелектронної боротьби, їх застосування для захисту інфраструктури, а також забезпечення українських сил далекобійними дронами на наступний рік. Про це глава держави повідомив за підсумками Ставки, пише «Главком».

За словами Зеленського, системи РЕБ відіграють значну роль у захисті України від російських ударних безпілотників. Саме цей компонент оборони, за його словами, забезпечує значну частину знешкодження російських «шахедів».

«Провів Ставку. Детальні доповіді по спроможностях систем РЕБ, по застосуванню РЕБ для захисту інфраструктури. Саме цей компонент нашої оборони забезпечує значну частину знешкодження російських "шахедів"», – заявив президент.

Під час засідання визначили додаткові завдання для Збройних сил України та українських виробників. Зеленський зазначив, що йдеться про масштабування найбільш ефективних підходів до застосування РЕБ.

Окремо учасники Ставки заслухали доповідь Головного управління розвідки щодо технологічних пріоритетів Росії на цей і наступний роки. Йшлося також про постачання до РФ критичних компонентів та обладнання, необхідних для виробництва озброєння.

«Щодо цього будуть підготовлені наші нові пакети санкцій, ГУР надасть свої пропозиції Кабінету Міністрів та РНБО», – повідомив Зеленський.

Президент додав, що Україна працює над синхронізацією власних санкцій із обмеженнями, які запроваджують держави-партнери. Мета – ускладнити Росії доступ до компонентів та обладнання, які вона використовує для розвитку військового виробництва.

Ще одним питанням Ставки стало забезпечення українських сил далекобійними безпілотниками у 2027 році. За словами Зеленського, учасники засідання визначили основні завдання за цим напрямом.

«Головний критерій – у нас має бути здатність дзеркально відповідати на російські удари», – наголосив президент.

Зеленський також повідомив, що під час Ставки аналізували ефективність наявних оборонних рішень і визначали напрями, які необхідно масштабувати. Окрему увагу приділили захисту критичної інфраструктури від російських атак.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський 6 жовтня провів селекторну нараду з урядовцями, військовими та представниками ключових служб. Однією з головних тем стала підготовка Росії до нового масованого удару та посилення захисту українських об'єктів. 

Читайте також:

Теги: ЗСУ Україна війна дрон Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Центральний банк Росії готує нові обмеження для операцій із готівкою
Центральний банк РФ закручує гайки. Росіян будуть доїти по-новому
3 жовтня, 09:35
Російські дрони атакували тютюнову фабрику у Прилуках
Росія атакувала фабрику-виробника сигарет Kent, Lucky Strike та «Прилуки»
7 вересня, 13:52
США хочуть спробувати зробити майбутню зиму іншою, ніж попередні, коли атаки РФ по українській енергетиці посилювали кризу
Зеленський розповів про новий план США для України та Росії на зиму
7 вересня, 21:28
Прем'єр Корецький під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії у Києві
Прем’єр-міністр України закликав громадян готуватися до найгіршого сценарію
12 вересня, 20:07
Найбільше боргів із зарплати припадає на підприємства енергетики та газопостачання
В Україні десятки тисяч проваджень про зарплатні борги: названо найпроблемніші регіони
14 вересня, 09:40
Зеленський матиме переговори з президентом США
Зеленський зустрінеться з Трампом у Нью-Йорку: що очікувати від розмови
22 вересня, 13:36
Уламок безпілотника пробив дах припаркованого авто на Позняках
Уламок російського дрона пробив дах автомобіля в Києві
4 жовтня, 12:42
Ціни на пальне протягом тижня залишалися майже стабільними
Бензин – близько 90 грн, дизель – майже 100: як змінилися ціни на АЗС 28 вересня – 2 жовтня 2026 року
2 жовтня, 17:13
Розвідка Німечичини повідомила, що Росія веде проти Німеччини так звану «тіньову війну»
Росія відреагувала на заяву про можливий вступ Німеччини у війну
Вчора, 16:48

Події в Україні

Момент удару російського дрона по колоні автівок на Одещині потрапив на відео
Момент удару російського дрона по колоні автівок на Одещині потрапив на відео
Зеленський провів Ставку: визначено завдання щодо РЕБ і далекобійних дронів
Зеленський провів Ставку: визначено завдання щодо РЕБ і далекобійних дронів
В Україні ліквідовано командира танкового полку РФ, причетного до вбивств полонених
В Україні ліквідовано командира танкового полку РФ, причетного до вбивств полонених
У складі Сухопутних військ ЗСУ створено Дронові сили: хто їх очолив
У складі Сухопутних військ ЗСУ створено Дронові сили: хто їх очолив
«Рухаємось не в тому напрямку»: держсекретар США зробив заяву щодо завершення війни в Україні
«Рухаємось не в тому напрямку»: держсекретар США зробив заяву щодо завершення війни в Україні
Ізраїльський міністр ледве уникнув удару РФ на кордоні України – ЗМІ
Ізраїльський міністр ледве уникнув удару РФ на кордоні України – ЗМІ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2026
119K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Вчора, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua